Le 20e congrès du parti communiste chinois : Ce que vous devez savoir

* On sait peu de choses sur qui sera promu à quels rôles clés au sein du Politburo et de son Comité permanent de sept membres. Voici quelques-uns des principaux prétendants et quelques scénarios à surveiller.

* Les dirigeants font face à une période difficile, avec une économie qui ralentit, des questions sur l'opportunité et la manière de sortir de sa politique stricte de zéro COVID, des tensions croissantes à propos de Taïwan et des protestations très médiatisées sur plusieurs sujets cette année. Les marchés surveillent de près la façon dont Pékin gère ces défis.

* Pendant ce temps, la capitale renforce la sécurité et les restrictions COVID, et déploie des bannières politiques rouges pour l'événement qui a lieu une fois tous les cinq ans et qui rassemble 2 300 membres du parti dans le vaste Grand Hall du Peuple sur la place Tiananmen.