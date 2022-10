Le 20e congrès du parti communiste chinois : Ce que vous devez savoir

* On sait peu de choses sur qui sera promu à quels rôles clés du Politburo et de son Comité permanent de sept membres. Voici quelques-uns des principaux prétendants et quelques scénarios à surveiller.

* Les dirigeants font face à une période difficile. La deuxième plus grande économie du monde ralentit et doit faire face à un rééquilibrage potentiellement douloureux de son modèle basé sur l'investissement et la propriété.

* Il y a également des questions sur l'opportunité et la manière de sortir de sa politique stricte de zéro COVID, ainsi que des tensions croissantes sur Taïwan et des protestations très médiatisées sur plusieurs sujets cette année. Les marchés surveillent de près la façon dont Pékin gère ces défis.

* Pendant ce temps, la capitale renforce la sécurité et les restrictions COVID pour l'événement qui a lieu une fois tous les cinq ans et qui rassemble 2 300 membres du parti dans le vaste Grand Hall du Peuple sur la place Tiananmen. Les autorités ont retiré de rares bannières de protestation politique d'un viaduc à Pékin, selon des images circulant sur les médias sociaux jeudi.