Le Japon affirme qu'un transporteur chinois a effectué des opérations aériennes à proximité de ses îles

TOKYO (Reuters) - Le porte-avions chinois Shandong a mené dimanche des opérations aériennes dans les eaux proches des îles japonaises d'Okinawa, a annoncé lundi le ministère japonais de la Défense, alors que l'armée chinoise simule des frappes aériennes et maritimes sur le voisin taïwanais.

Des chasseurs à réaction et des hélicoptères ont décollé et atterri sur le porte-avions à 120 reprises entre vendredi et dimanche. Le porte-avions, trois autres navires de guerre et un navire de soutien se sont approchés à moins de 230 kilomètres de l'île japonaise de Miyako, a indiqué le ministère de la défense.

(Cet article a été corrigé pour corriger le nombre d'atterrissages et de décollages de 140 à 120).