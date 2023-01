Le Japon déclare avoir envoyé des avions à réaction pour surveiller les opérations du porte-avions chinois.

Le Japon a surveillé les opérations après que le groupe naval chinois, qui comprenait des destroyers de missiles, a navigué entre l'île principale d'Okinawa et l'île de Miyakojima dans le Pacifique occidental depuis la mer de Chine orientale le 16 décembre, a indiqué le ministère japonais de la Défense dans un communiqué de presse.

Avant de revenir par le même chemin dimanche, le porte-avions chinois a effectué plus de 300 décollages et atterrissages d'avions et d'hélicoptères, a ajouté le ministère, qui n'a signalé aucune incursion dans les eaux territoriales ou le ciel japonais.

Alors que la Chine a mené des opérations similaires par le passé, dont une en mai, les derniers exercices militaires à grande échelle près des îles japonaises interviennent après que le Japon a annoncé qu'il doublerait ses dépenses de défense au cours des cinq prochaines années dans le but de dissuader la Chine d'utiliser son armée pour faire valoir ses revendications territoriales dans la région, y compris contre le voisin Taïwan.

Le Japon a également indiqué qu'il avait détecté le vol d'un drone chinois WZ-7 dimanche près de Miyakojima, la première fois qu'il repère ce drone de haute altitude dans la région.