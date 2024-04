Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré mardi qu'il voyait des possibilités de collaboration accrue avec les États-Unis dans le domaine des puces électroniques de nouvelle génération.

M. Kishida a fait ce commentaire la veille d'un sommet avec le président américain Joe Biden, qui portera sur le renforcement des liens économiques et de défense afin de contrebalancer la puissance croissante de la Chine.

Le géant américain de la technologie Microsoft a déclaré mardi qu'il investirait 2,9 milliards de dollars sur deux ans pour développer son infrastructure de cloud et d'IA au Japon, son investissement le plus important depuis 46 ans qu'il opère dans le pays asiatique.

S'exprimant lors d'une table ronde sur les technologies critiques et émergentes organisée par la Chambre de commerce des États-Unis à Washington, M. Kishida a fait référence à l'entreprise de fonderie de puces Rapidus.

"Dans le domaine des semi-conducteurs, Rapidus s'associe à une entreprise américaine pour la recherche et le développement de puces de nouvelle génération", a déclaré M. Kishida.

"Il y aura certainement d'autres possibilités de collaboration entre le Japon et les États-Unis.

Rapidus vise une production de masse de puces de pointe sur l'île septentrionale japonaise d'Hokkaido à partir de 2027, en partenariat avec IBM et l'organisme de recherche Imec basé en Belgique.

Le ministère japonais de l'industrie a déclaré ce mois-ci qu'il avait approuvé des subventions à hauteur de 590 milliards de yens (3,9 milliards de dollars) pour l'entreprise de fonderie de puces, alors que Tokyo poursuit ses plans de reconstruction de la base de fabrication de puces du pays.

M. Kishida n'a pas mentionné la Chine dans sa brève allocution devant la Chambre, mais a déclaré à propos des États-Unis et du Japon : "Il est de plus en plus important que nos deux pays se rapprochent : "Il est de plus en plus important pour nos deux pays de renforcer la résilience de leurs économies et de stimuler ensemble la croissance de l'économie mondiale.

Les alliés cherchent à renforcer leur contrôle sur les chaînes d'approvisionnement en puces, compte tenu des inquiétudes suscitées par les intentions de la Chine à l'égard de l'île autonome de Taïwan, qui produit les puces les plus sophistiquées au monde.

La Chine revendique Taïwan comme sienne et n'a pas exclu de recourir à la force pour la placer sous son contrôle. (Reportage de David Brunnstrom et Michael Martina ; Rédaction de Franklin Paul et Alexander Smith)