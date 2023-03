Le candidat à la présidence de Taïwan s'engage à se protéger contre la Chine

M. Lai est le favori pour être le candidat du Parti démocrate progressiste (DPP) à l'élection présidentielle de janvier prochain.

Il a pris la présidence du DPP en janvier de cette année, après que la présidente Tsai Ing-wen a démissionné de son poste en novembre, à la suite de la défaite du DPP aux élections locales. Tsai ne peut pas se représenter à la présidence en raison de la limitation constitutionnelle des mandats.

S'exprimant au siège du parti alors qu'il s'inscrivait pour être candidat aux primaires, M. Lai a déclaré que Taïwan se trouvait aux avant-postes de la démocratie.

"Taïwan occupe une position géographique clé dans la première chaîne d'îles de l'Indo-Pacifique, directement confrontée aux menaces verbales et militaires de la Chine, à la suppression diplomatique par des moyens peu scrupuleux et aux diverses menaces de sa double stratégie consistant à vouloir la paix et à jouer à la guerre", a-t-il déclaré à la presse.

"Nous devons être unifiés, continuer à renforcer Taïwan, protéger la ligne de front démocratique et décrocher la sécurité de Taïwan".

Le DPP indique qu'une primaire sera organisée s'il y a deux candidats ou plus. Lai est de loin le favori pour remporter l'investiture.

Comme lors des dernières élections de 2020, que le DPP a remportées haut la main en promettant de tenir tête à la Chine, les relations avec Pékin sont susceptibles de figurer en tête de l'ordre du jour de 2024, d'autant plus que la Chine intensifie ses pressions pour amener Taïwan à accepter la domination chinoise.

En 2018, alors qu'il était premier ministre, M. Lai a irrité la Chine en déclarant au parlement qu'il était un "indépendantiste taïwanais" et que sa position était que Taïwan était un pays souverain et indépendant - une ligne rouge pour Pékin.

Interrogé sur ces commentaires en janvier, lorsqu'il est devenu président du parti, M. Lai a déclaré qu'il s'engageait à suivre la politique de Mme Tsai, qui affirme notamment que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir et que la République de Chine - le nom officiel de Taïwan - et la République populaire de Chine ne sont "pas subordonnées l'une à l'autre".

Le principal parti d'opposition de Taïwan, le Kuomintang (KMT), traditionnellement favorable à des liens étroits avec Pékin, n'a pas encore choisi son candidat à la présidence.