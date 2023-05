Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que la perspective d'une escalade des tensions à propos de Taïwan constituait une "grave préoccupation" pour les dirigeants de l'Asie du Sud-Est et que des discussions à ce sujet étaient inévitables lors du sommet qui se tiendra cette semaine en Indonésie.

"Étant donné que nous sommes d'accord sur le concept de centralité de l'ANASE en ce qui concerne les préoccupations régionales, ce sera l'un des sujets les plus importants que nous aborderons", a déclaré M. Marcos à la presse mardi en fin de journée.

M. Marcos se trouve en Indonésie pour le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), où il tentera de faire adopter un code de conduite pour la mer de Chine méridionale.

"J'en reparlerai", a déclaré M. Marcos. "Les problèmes ne se calmeront pas tant que nous n'aurons pas de code de conduite.

Les Philippines, qui ont remporté en 2016 une procédure d'arbitrage qui a clarifié leurs droits souverains et invalidé la revendication par la Chine d'une juridiction historique sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale, se sont plaintes ces derniers temps des "manœuvres dangereuses" et des "tactiques agressives" de Pékin.

La Chine affirme qu'elle opère légalement sur son territoire.

M. Marcos s'est rendu aux États-Unis la semaine dernière et a rencontré son homologue Joe Biden, à la suite de quoi il a décroché un engagement clair et net de la part de Washington, en vertu d'un traité, de défendre les Philippines en cas d'attaque en mer de Chine méridionale.

L'ANASE et la Chine travaillent à l'élaboration d'un code de conduite maritime à la suite d'un engagement pris en 2001, un ensemble de règles qui, selon de nombreux analystes, ne seront pas contraignantes et n'auront pas de mécanisme d'application.

Les revendications de la Chine s'étendent à plus de 1 500 km de ses côtes et dans les zones économiques exclusives de cinq pays de l'ANASE (Brunei, Malaisie, Philippines, Viêt Nam et Indonésie), où les garde-côtes et l'armada de navires de pêche de Pékin ont été accusés de recourir à des tactiques d'intimidation.

M. Marcos a déclaré qu'il espérait que le code de conduite serait mis en place "le plus tôt possible, car les tensions augmentent".