Le destin nous unit, déclare le dirigeant du Paraguay alors que les liens avec Taiwan sont en équilibre.

Le Paraguay est l'un des 14 pays à avoir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, revendiqué par la Chine, et Pékin a intensifié ses efforts pour amener les alliés restants à abandonner Taipei.

Le Paraguay couperait ses liens diplomatiques avec Taïwan et ouvrirait des relations avec la Chine si l'opposition remporte les élections, a déclaré son candidat à la présidence, Efrain Alegre, dans l'espoir de stimuler les exportations de soja et de bœuf, importantes sur le plan économique.

S'exprimant lors d'une cérémonie de bienvenue à Taipei en présence de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, M. Abdo a déclaré que le peuple taïwanais méritait la plus grande admiration, le plus grand respect et la plus grande affection de la part de son pays.

"Madame la Présidente, un dicton que vous connaissez tous très bien dit que le destin unit des personnes très éloignées les unes des autres, et je crois que cela a été le cas pour nos pays", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, nos pays sont bien plus que des amis, ce sont des partenaires et des alliés stratégiques, qui partagent des valeurs et la même vision pour créer un monde pacifique, démocratique et durable."

Abdo ne se représente pas à la présidence. Santiago Pena, le candidat du Parti Colorado au pouvoir, a déclaré que les relations du Paraguay avec Taïwan resteraient intactes s'il gagne le 30 avril.

Tsai, rappelant ses deux voyages au Paraguay en tant que présidente, a déclaré que les deux parties continuaient à approfondir leur amitié.

"Nous sommes impatients de profiter de cette visite et de cet échange pour continuer à renforcer la coopération entre les deux pays", a-t-elle déclaré.

Les liens entre le Paraguay et Taiwan ont subi des pressions ces dernières années, notamment de la part des producteurs de viande bovine et des agriculteurs du pays, qui considèrent cette relation comme un obstacle à l'accès au plus grand marché du monde pour leurs produits.

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, n'ayant aucun droit à des liens d'État à État, une position que Taipei conteste vivement.

Le ciblage par la Chine des alliés de Taïwan a pris une signification géopolitique plus large dans un contexte où les États-Unis s'inquiètent de voir Pékin étendre son influence en Amérique latine et dans les Caraïbes, où se trouvent bon nombre des derniers amis de Taipei.