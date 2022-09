Le diffuseur de sport DAZN accepte d'acheter son rival ELEVEN

DAZN a déclaré que l'accord compléterait également son offre en Italie, sur les marchés germanophones et en Espagne, où il détient déjà les droits du football national de première catégorie, et le conduirait à Taïwan et sur d'autres marchés d'Asie du Sud-Est.

Team Whistle, un fournisseur de contenu original de courte durée sur les médias sociaux, est également inclus dans l'accord, qui apportera un revenu total d'environ 300 millions de dollars par an, selon DAZN.

Les conditions n'ont pas été divulguées, mais une source proche de l'opération a déclaré que le prix se situait dans la partie inférieure d'un multiple typique de deux à trois fois, en partie parce qu'il était structuré comme un accord d'achat d'actions.

Le PDG du groupe DAZN, Shay Segev, a déclaré que la transaction était "un grand pas en avant dans notre mission d'être la première plateforme sportive mondiale".

ELEVEN a été fondé en 2015 par l'entrepreneur italien Andrea Radrizzani, qui est le propriétaire majoritaire du club de Premier League anglaise Leeds United.

Il rejoindra le conseil d'administration de DAZN après l'achèvement de l'opération, a déclaré DAZN.

Soutenu par le milliardaire Len Blavatnik, DAZN s'est étendu dans plus de 200 pays, proposant des sports comme le football et la boxe. L'année dernière, il a remporté le droit de diffuser les matchs en direct de la Serie A en Italie grâce à une offre de 2,5 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars).

Le groupe ELEVEN a été conseillé par Guggenheim Securities.