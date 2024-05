Le nouveau ministre taïwanais de l'économie, J.W. Kuo, a déclaré jeudi que les exercices militaires de la Chine n'avaient rien d'inquiétant et que les entreprises étrangères souhaitant travailler avec le secteur crucial des puces de l'île manifestaient un vif intérêt.

La Chine, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a intensifié ses activités militaires autour de l'île au cours des quatre dernières années, notamment en organisant des jeux de guerre la semaine dernière.

Tout conflit concernant Taïwan aurait un effet dévastateur sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les puces électroniques.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, le principal fournisseur des puces qui alimentent l'essor des applications d'intelligence artificielle (IA), et un fournisseur majeur d'entreprises telles que Nvidia et Apple.

M. Kuo, qui était auparavant cadre supérieur chez Topco Scientific, un fournisseur de TSMC, a déclaré aux journalistes que seul TSMC pouvait produire les puces utilisées pour l'intelligence artificielle.

"Beaucoup de pays ont abandonné - ils ne produisent pas de puces pour l'IA", a-t-il déclaré, après avoir pris ses nouvelles fonctions la semaine dernière, à la suite de l'investiture du président Lai Ching-te.

"Nous pouvons donc constater que l'ensemble de l'écosystème se trouve à Taïwan".

Les suggestions visant à faire de l'industrie des puces "Taïwan plus un" et à étendre la fabrication à d'autres pays ne sont pas réalisables, a déclaré M. Kuo, dont le ministère supervise le développement de l'industrie des puces et approuve les investissements à l'étranger.

"C'est très, très difficile. Toute la technologie se trouve à Taïwan.

"De plus en plus de fabricants étrangers souhaitent collaborer avec Taïwan", a ajouté M. Kuo. "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des exercices militaires de la Chine, sinon il n'y aurait pas autant d'entreprises étrangères désireuses d'investir à Taïwan.

TSMC construit et ouvre de nouvelles usines dans l'État américain de l'Arizona ainsi qu'au Japon et en Allemagne, mais M. Kuo a déclaré que ces usines ne produiront qu'un faible pourcentage de puces par rapport à celles qui seront toujours fabriquées à Taïwan, et des puces moins perfectionnées en outre.

M. Kuo a déclaré qu'il avait rencontré le directeur général de TSMC, C.C. Wei, mercredi, comme s'il s'agissait d'un vieil ami, juste pour discuter.

"C'est une entreprise qui a besoin des services du ministère de l'économie", a déclaré M. Kuo. (Reportage de Ben Blanchard et Jeanny Kao ; rédaction de Mark Heinrich)