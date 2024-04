Le nombre de blessés à la suite d'un séisme de magnitude 7,2 dans l'est de Taïwan a dépassé le millier jeudi, bien que le nombre de morts soit resté stable à neuf, et que 42 employés d'un hôtel situé dans un parc national soient toujours portés disparus.

Le tremblement de terre, le plus puissant depuis 25 ans, s'est produit mercredi matin, au moment où les gens se préparaient à aller au travail et à l'école, et s'est concentré sur le comté de Hualien, dans l'est du pays, qui est essentiellement rural et peu peuplé.

Les bâtiments ont également tremblé violemment dans la capitale Taipei, mais les dégâts et les perturbations ont été minimes.

Les pompiers taïwanais ont déclaré que le nombre de blessés s'élevait à 1 038 et que le nombre total de disparus s'élevait à 48, dont 42 employés d'hôtels.

Mercredi en fin de journée, le centre de commandement de la gestion des catastrophes a déclaré que la recherche des employés de l'hôtel qui se rendaient aux gorges de Taroko, un parc national, était au centre de ses préoccupations. Les autorités ont prévu d'envoyer des drones et des hélicoptères pour les rechercher et leur apporter du matériel s'ils sont localisés.

Dans la ville de Hualien, où les opérations de sauvetage des personnes bloquées dans les bâtiments sont désormais terminées, certaines personnes ont dormi dehors pendant la nuit, alors que des dizaines de répliques sismiques secouaient la région.

Une femme de 52 ans, qui a donné son nom de famille Yu, a déclaré qu'elle s'était installée dans une tente sur un terrain de sport dans un abri temporaire tard dans la nuit de mercredi à jeudi parce qu'elle avait trop peur de dormir dans son appartement, qu'elle a décrit comme étant "en désordre".

"Les répliques ont été terrifiantes. Il n'y a pas de répit. Je n'ose pas dormir dans la maison", a-t-elle déclaré.