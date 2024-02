Le nouveau gouvernement de Tuvalu a réaffirmé ses relations avec Taïwan à la suite des élections du mois dernier, selon une déclaration publiée sur la plateforme de médias sociaux X par un ministre du gouvernement.

"Le nouveau gouvernement souhaite réaffirmer son engagement à l'égard de la relation spéciale à long terme et durable entre Tuvalu et la République de Chine, Taïwan", indique le document publié par Simon Kofe.

"Il a l'intention de réévaluer les options qui permettraient de renforcer et d'élever cette relation à un niveau plus durable et mutuellement bénéfique", a déclaré le gouvernement dans le communiqué.