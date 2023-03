Le président de la Chambre des représentants des Etats-Unis, M. McCarthy, prévoit de rencontrer le président de Taiwan aux Etats-Unis -sources

Les sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat, ont déclaré que Tsai avait été invitée à s'exprimer à la Bibliothèque présidentielle Ronald Reagan lors d'un passage en Californie dans le cadre d'une visite prévue en Amérique centrale, et que McCarthy était susceptible de la rencontrer aux États-Unis.

L'une des sources a déclaré que si la rencontre avec les États-Unis avait lieu - probablement en avril - cela n'excluait pas nécessairement une visite de McCarthy à Taïwan à l'avenir.

Le bureau de McCarthy n'a pas répondu immédiatement aux questions de Reuters sur le sujet, notamment pour savoir si la réunion prévue était un effort pour éviter de susciter des tensions avec la Chine, qui a été mise en colère par la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre, à Taïwan en août.

Le Financial Times a d'abord rapporté les plans de rencontre en Californie.

Lors d'une interview sur CNBC plus tôt dans la journée de lundi, M. McCarthy a refusé de répondre à la question de savoir s'il se rendrait à Taïwan, déclarant qu'il annoncerait ses projets de voyage lorsqu'il les aurait.

Quatre autres sources - dont des responsables américains et des personnes ayant connaissance de la réflexion des administrations américaine et taïwanaise - ont déclaré que les deux parties étaient profondément mal à l'aise à l'idée qu'une future visite de McCarthy accroîtrait gravement les tensions de part et d'autre du détroit de Taïwan, à un moment où l'île se prépare à sa propre élection présidentielle au début de l'année prochaine.

L'ambassade de facto de Taiwan à Washington, la Reagan Library et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Chine considère les engagements entre les responsables américains et taïwanais comme une atteinte à sa souveraineté, une atteinte accentuée par le fait que le président de la Chambre des représentants est le second en ligne pour la présidence américaine.

Mais les présidents taïwanais, y compris Tsai, ont l'habitude de passer par les États-Unis en route vers d'autres pays, bien que le gouvernement américain ait généralement évité de rencontrer les hauts responsables taïwanais à Washington.

Pelosi, une démocrate, s'est rendue à Taïwan et a rencontré Tsai l'année dernière, défiant les avertissements de la Chine, qui a lancé des exercices militaires autour de l'île en réponse, faisant craindre que Pékin ne mette à exécution sa menace de prendre Taïwan par la force si nécessaire.

Depuis lors, Taïwan a accueilli une vague de parlementaires américains, et les spéculations vont bon train quant à savoir si McCarthy s'y rendra cette année. L'année dernière, McCarthy a exprimé son intérêt pour une visite à Taïwan s'il devenait président de la Chambre, un rôle qu'il a assumé en janvier après que les Républicains aient pris le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre.

Comme la plupart des pays, les États-Unis n'ont pas de liens diplomatiques officiels avec Taïwan, mais ils sont tenus par la loi américaine de fournir à l'île les moyens de se défendre.

Washington s'en tient depuis longtemps à une politique d'"ambiguïté stratégique", ce qui signifie qu'elle ne précise pas si elle répondrait militairement à une attaque contre Taïwan. Toutefois, le président Joe Biden a déclaré en septembre que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, sa déclaration la plus explicite sur la question.