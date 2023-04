Le président philippin Marcos demandera à Joe Biden des précisions sur l'engagement des États-Unis en matière de défense

Les deux dernières administrations philippines ont exhorté les États-Unis, ancienne puissance coloniale, à préciser les circonstances dans lesquelles ils défendraient leur allié dans le cadre du traité de défense mutuelle, alors qu'elles craignent un risque accru de confrontation en mer de Chine méridionale.

M. Marcos s'entretiendra avec M. Biden à Washington ce week-end, une rencontre qui, selon la Maison Blanche, réaffirmera ses "engagements inébranlables en faveur de la défense des Philippines".

"Il (le traité) doit être adapté en raison de l'évolution de la situation à laquelle nous sommes confrontés en mer de Chine méridionale, à Taïwan et en Corée du Nord", a déclaré M. Marcos lors d'une interview à la radio.

"La situation s'aggrave", a-t-il ajouté.

Cette volonté de clarté intervient alors que Pékin ne cesse de renforcer ses moyens militaires et ses garde-côtes en mer de Chine méridionale, notamment en installant des îles artificielles dans l'archipel des Spratleys, équipées de systèmes de missiles à portée de tir des Philippines.

Cet accord intervient également alors que les administrations Biden et Marcos cherchent à renforcer leur alliance militaire, ce qui s'est traduit cette année par la présence la plus importante de troupes américaines lors des jeux de guerre annuels et par le fait que les Philippines ont presque doublé le nombre de leurs bases militaires auxquelles Washington peut avoir accès.

Les Philippines ont déclaré que l'accord sur les bases était destiné à assurer leur autodéfense.

La Chine, quant à elle, estime que le pacte avec les États-Unis attise les tensions régionales.

Lundi, M. Marcos a déclaré que M. Biden et lui-même devraient discuter de la nature exacte de leur alliance et de la manière de gérer les tensions avec la Chine.

"Quel est notre partenariat ? Que peut-on faire pour atténuer ou réduire la rhétorique ? Parce qu'il y a eu un échange de paroles enflammées", a-t-il déclaré.