* Le risque majeur pour les banques concerne les sanctions américaines contre la Chine - source

* Les banques n'ont pas reçu d'instructions spécifiques sur les mesures à prendre - sources

* L'exposition totale des trois premières banques au risque chinois représente environ 1 % de leurs actifs.

* Le traitement des sanctions contre la Chine serait complexe pour les banques - source

TOKYO, 19 juin (Reuters) - Le régulateur financier japonais a interrogé les principales banques nationales sur les risques liés à la Chine et sur la mise en place de plans en cas d'escalade des tensions sino-occidentales, selon plusieurs sources ayant une connaissance directe de la question.

La demande de l'Agence des services financiers (FSA), qui n'a pas été signalée précédemment, vise à s'assurer que les grandes banques japonaises réfléchissent aux risques et sont prêtes à réagir en cas d'aggravation de la situation géopolitique, notamment sur la question du statut politique de Taïwan, ont déclaré trois des sources.

Les mégabanques japonaises Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) et Mizuho Financial Group détiennent ensemble 6 500 milliards de dollars d'actifs, selon Refinitiv.

À la fin du mois de mars, les trois banques avaient une exposition totale au crédit en Chine d'environ 64 milliards de dollars, soit à peu près 1 % de leurs actifs totaux, d'après leurs états financiers. Ce chiffre n'inclut pas toutes les unités commerciales des banques.

Un risque majeur pour les banques japonaises serait les sanctions américaines contre la Chine, qui entraveraient leur capacité à faire des affaires dans ce pays, à l'instar des interdictions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a déclaré l'une des sources, qui est un cadre de l'industrie financière.

Toutes les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

La FSA, la MUFG et la Mizuho se sont refusées à tout commentaire. La SMFG a déclaré qu'elle refusait de commenter tout ce qui avait trait aux relations avec les autorités de régulation.

La FSA n'a pas donné aux banques d'instructions spécifiques sur les mesures à prendre, a déclaré l'une des autres sources, ajoutant que les prêteurs réfléchissaient à diverses éventualités et que l'autorité de régulation espérait obtenir leur point de vue et des informations.

La demande de la FSA d'examiner le risque géopolitique lié à la Chine a été formulée en mai, ont indiqué deux autres sources. Lors d'une réunion le mois dernier, la FSA a demandé à l'une des banques comment elle évaluait le risque lié aux activités en Chine, a déclaré l'une d'entre elles.

La décision de l'autorité de surveillance intervient alors que les tensions entre la Chine et ses alliés occidentaux se sont accrues au cours des 18 derniers mois, à la suite d'une série de différends concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la souveraineté de Taïwan et l'accès aux technologies.

Les tensions se sont notamment accrues entre les États-Unis et la Chine.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi lundi, au début du deuxième et dernier jour d'une rare visite à Pékin visant à garantir que les nombreux désaccords ne dégénèrent pas en conflit.

PLANS D'URGENCE

Les banques japonaises, comme de nombreuses entreprises multinationales, se trouvent confrontées à la perspective d'être prises entre deux feux.

Les grandes sociétés financières japonaises, banques en tête, sont fortement exposées à la Chine, que ce soit par le biais de leurs opérations onshore dans la deuxième économie mondiale ou de leurs réseaux d'affaires offshore. Elles font également des affaires en Occident.

La décision de l'autorité de régulation souligne l'ampleur de l'impact d'une crise géopolitique, telle que celle impliquant Taïwan, sur l'économie et les entreprises mondiales.

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son territoire et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour la placer sous son contrôle. Taïwan s'oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.

Au cours des trois dernières années, la Chine a intensifié ses pressions pour tenter de forcer Taïwan à accepter la souveraineté de Pékin, notamment en organisant des jeux de guerre autour de l'île.

De nombreuses entreprises internationales craignent qu'une escalade des tensions ne conduise les États-Unis à imposer des sanctions à la Chine, comme ils l'ont fait pour la Russie à la suite de la guerre en Ukraine. Elles prennent des mesures, notamment en élaborant des plans d'urgence et en se renseignant sur les capacités de production en dehors de Taïwan.

Près de la moitié des entreprises interrogées par la Chambre de commerce américaine à Taïwan révisent ou prévoient de réviser leurs plans de continuité des activités dans le contexte des tensions avec la Chine, a rapporté Reuters en février.

Pour les banques japonaises fortement exposées aux États-Unis, l'impact d'éventuelles sanctions occidentales contre la Chine est probablement plus préoccupant que les retombées de leur exposition directe à Taïwan, a déclaré le dirigeant de l'industrie financière.

La gestion des sanctions contre la Chine serait extrêmement complexe, a-t-il ajouté. (Reportage de Takaya Yamaguchi et Makiko Yamazaki à Tokyo et Paritosh Bansal à New York ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Jamie Freed)