Vêtus de ponchos de pluie et tenant des photos de leurs temples ancestraux près de Hsinchu, la capitale taïwanaise des semi-conducteurs, 40 habitants ont bravé des vents violents au début du mois d'octobre pour protester contre les projets de confiscation de leurs terres rurales en vue de la production de puces électroniques à la pointe de la technologie.

Deux semaines plus tard, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant contractuel de puces au monde, a abandonné son projet de construction d'une usine dans le cadre de l'expansion du parc scientifique dans le bucolique district de Longtan, situé à proximité - un développement qui a réconforté les manifestants et mis en lumière l'une des "cinq pénuries" de plus en plus graves de Taïwan.

Si la pénurie de terrains sur l'île montagneuse et densément peuplée pousse TSMC à transférer davantage de production hors de Taïwan - des pays tels que les États-Unis, le Japon et l'Allemagne lui ont offert des milliards de dollars d'incitations pour ce faire -, cela pourrait affaiblir l'épine dorsale de l'économie taïwanaise, selon les analystes.

"L'expansion de TSMC à Taïwan revêt une importance stratégique pour l'économie et la sécurité nationale de Taïwan", a déclaré le ministre de l'économie, Wang Mei-hua, aux journalistes après l'annonce de TSMC, connue sur l'île comme "la montagne sacrée qui protège le pays".

L'année dernière, l'industrie taïwanaise des puces a généré un chiffre d'affaires de 4 837 milliards de dollars taïwanais (150,27 milliards de dollars), dont près de la moitié provenait de TSMC, alors que le PIB de Taïwan s'élevait à 22 667 milliards de dollars taïwanais (704,21 milliards de dollars). Le secteur emploie 327 000 personnes et crée 704 000 emplois indirects, selon le ministère de l'économie.

TSMC fabriquant la plupart des puces de pointe dans le monde, qui alimentent aussi bien les iPhones d'Apple que les centres de données d'IA de Nvidia, Taïwan s'efforce de trouver des terrains pour l'industrie et de consolider sa position en tant que n?ud critique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de la technologie.

"Le manque de terrains et d'énergie à Taïwan a toujours créé beaucoup de pression", a déclaré Doris Hsu, PDG de GlobalWafers, à la presse. "Outre TSMC, toutes les entreprises technologiques qui souhaitent s'implanter à Taïwan doivent tenir compte du terrain et de la volonté des habitants de la région de soutenir l'implantation de l'industrie.

NOS RACINES

En juillet, lors de la première audience concernant le projet d'expansion, des militants ont déployé une banderole "Stop au pillage des terres" et Hsu Shih-jung, professeur d'économie foncière à l'université nationale de Chengchi, a crié ses objections.

"La société taïwanaise est devenue une société stratifiée", a-t-il déclaré. "Les riches, l'industrie des semi-conducteurs, les gros bonnets - ils peuvent posséder des terres, ils peuvent les piller. Nous, les gens ordinaires, nous nous préparons à être expulsés à tout moment".

Debout dans un hall de trois étages plein à craquer à Longtan, les responsables de l'administration du parc scientifique de Hsinchu ont insisté sur le fait qu'ils offriraient une compensation équitable et ont mis en avant les 600 à 650 milliards de dollars taïwanais de puces de deux nanomètres et moins qui seraient produites chaque année et les 5 900 emplois qui seraient créés.

"C'était comme s'ils dessinaient un grand gâteau, mais ce gâteau n'était pas pour nous", a déclaré Chen Ting-yen, 39 ans, qui a assisté à l'audition.

Chen, qui travaille dans la restauration et la livraison de produits alimentaires, et sa famille multigénérationnelle vivent dans une petite maison construite par son beau-père Wei Hsin-hsi. À côté se trouvent le temple et les tombes des ancêtres de leur famille.

"Nos premiers ancêtres qui sont venus à Taïwan - vous voulez que je les déterre ?

"Ce sont nos racines", a déclaré M. Chen. "Les racines ne peuvent pas être déplacées.

Le temple ancestral de la famille Liao se trouve également dans la zone d'expansion. Des centaines de parents venus de toute l'île s'y rassemblent à l'occasion du Nouvel An lunaire et d'autres fêtes.

"Si le temple est détruit, toute notre famille sera dispersée", a déclaré Liao Chen-nan, 75 ans.

CINQ PÉNURIES

L'industrie des puces électroniques se plaint depuis longtemps des "cinq pénuries" de Taïwan : la terre, l'eau, l'énergie, la main-d'?uvre et le talent. La croissance rapide du secteur ces dernières années, qui a fait grimper en flèche les prix des terrains industriels, met encore plus à l'épreuve la capacité de l'île à soutenir ses fabricants de puces très prisés.

À la suite de manifestations, dont une devant le bureau présidentiel de Taïwan, TSMC a déclaré qu'elle "respectait la communauté locale et les autorités de régulation" et qu'elle collaborerait avec le gouvernement pour trouver un terrain approprié ailleurs sur l'île, dont la taille équivaut à peu près à celle de la Belgique.

"Il existe de nombreuses options et nous ne prévoyons pas d'impact sur notre plan de développement à Taïwan", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le gouvernement taïwanais, déterminé à garder chez lui la technologie la plus avancée de son joyau, a déclaré qu'il proposerait d'autres options.

Les terrains disponibles sont "absolument suffisants" pour répondre aux besoins de l'industrie, a déclaré le ministère de l'économie à Reuters, ajoutant que 426 hectares étaient déjà disponibles pour de nouvelles usines de semi-conducteurs dans les parcs scientifiques du centre et du sud de Taïwan.

Le projet d'expansion de Longtan prévoyait l'acquisition de 159 hectares supplémentaires dans le nord du pays, où TSMC et de nombreuses entreprises de fabrication de puces électroniques sont implantées. Le gouvernement est tenu d'indemniser les propriétaires fonciers à la valeur du marché.

Bien que TSMC se soit déjà heurtée à l'opposition des habitants et des groupes de défense de l'environnement, son poids économique en tant qu'entreprise la plus rentable d'Asie lui a permis de poursuivre son expansion sur l'île. Elle a promis à plusieurs reprises de rester "enracinée" à Taïwan.

Toutefois, compte tenu des contraintes de ressources de l'île, TSMC doit également se développer à l'étranger, a déclaré cette année Cliff Hou, vice-président senior.

En décembre, l'entreprise a plus que triplé son investissement prévu dans sa nouvelle usine d'Arizona, pour le porter à 40 milliards de dollars.

Taïwan représente toujours 90 % de la production de TSMC, y compris ses puces les plus avancées, a déclaré le ministère à Reuters.

"Si TSMC ne peut plus construire d'usines à Taïwan et s'installe à l'étranger, l'impact sur l'ensemble de l'économie taïwanaise ne sera pas seulement dû au manque de terrains, mais aussi au fait que toute l'industrie commencera à s'installer à l'étranger dans les années à venir", a déclaré Lucy Chen, analyste chez Isaiah Research, en référence à la solide chaîne d'approvisionnement en puces qui s'est développée en même temps que TSMC.

L'administration du parc scientifique, qui avait noté que Hsinchu et Longtan manquaient d'espace pour créer des puces avancées, a déclaré qu'elle poursuivrait l'expansion pour d'autres entreprises.

Les habitants ont continué à protester, demandant l'abandon pur et simple du projet, tandis que des hommes politiques d'autres villes se sont disputés l'usine de pointe de TMSC.

Chen Chi-mai, maire de Kaohsiung, où TSMC construit une usine de 2 nanomètres, a déclaré aux journalistes que sa ville méridionale était équipée pour produire davantage de puces.

"Les opportunités sont réservées à ceux qui sont prêts", a-t-il déclaré. (1 $ = 32,1880 dollars taïwanais)