Le niveau élevé de soutien politique bipartisan à Taïwan aux États-Unis permet d'espérer la signature d'un accord de libre-échange, en particulier au vu des progrès réalisés dans les négociations actuelles, a déclaré jeudi le président de la Chambre de commerce américaine à Taïwan.

Taïwan, l'un des principaux producteurs de semi-conducteurs, fait depuis longtemps campagne en faveur d'un tel accord, ce qui constituerait une démonstration de soutien à l'île revendiquée par la Chine face aux pressions diplomatiques et militaires incessantes de Pékin. Taïwan se présente comme un partenaire fiable des États-Unis, partageant des valeurs démocratiques.

Alors que Taïwan a été exclue en 2022 du plan économique de l'administration Biden axé sur l'Asie et conçu pour contrer l'influence croissante de la Chine, le cadre économique indo-pacifique (IPEF), Washington a entamé des discussions avec Taïwan dans le cadre de l'initiative commerciale du "21e siècle".

Lors de la publication de son livre blanc annuel, le président de la Chambre de commerce américaine à Taïwan, Dan Silver, a déclaré qu'une grande partie des éléments constitutifs d'un accord de libre-échange auront déjà fait l'objet d'un accord formel si l'accord du "21e siècle" est conclu.

"La question sera alors celle de la volonté politique. Les priorités de l'USTR pour 2024, publiées au premier trimestre, montrent que Taïwan figure en bonne place dans l'ordre du jour", a-t-il ajouté, en faisant référence au représentant américain pour le commerce.

"Notre conviction est que nous savons que les accords commerciaux bilatéraux en général n'ont plus le même niveau de soutien à Washington qu'auparavant ; nous sommes également conscients que peu d'endroits bénéficient d'un soutien bipartisan plus important que Taïwan", a déclaré M. Silver, dont l'organisme représente plus de 570 entreprises.

"Nous pensons qu'avec l'initiative du 21e siècle en voie d'achèvement et le fort soutien bipartisan dont bénéficie Taïwan au Congrès, il est possible qu'un accord commercial bilatéral soit envisagé à l'avenir.

Pékin a dénoncé les négociations commerciales du "21e siècle", comme il le fait pour toutes les formes d'engagement à haut niveau entre les États-Unis et Taïwan, qui n'ont pas de liens diplomatiques formels.

Taïwan rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine.