Le fabricant taïwanais de puces Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp et la société financière japonaise SBI Holdings ont déclaré mardi qu'ils avaient choisi la préfecture de Miyagi, dans le nord du Japon, pour y implanter une usine d'une valeur de 5,4 milliards de dollars.

Reuters a rapporté ce mois-ci que les négociations avec le gouvernement concernant les subventions progressaient, ce qui constituerait le dernier engagement en date des fabricants de puces taïwanais en faveur de la production au Japon.

L'usine fabriquera des puces dans les catégories 28 nanomètres, 40 nanomètres et 55 nanomètres, avec une production mensuelle prévue de 40 000 plaquettes, ont déclaré les deux entreprises.

Powerchip et SBI ont annoncé leur projet de construction d'une usine en juillet et ont reçu des propositions de plus de 30 collectivités locales, l'accord avec Miyagi reposant sur le principe que l'usine bénéficiera de subventions publiques. (Reportage de Sam Nussey ; Rédaction de David Dolan et Jamie Freed)