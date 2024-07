Le typhon Gaemi a déferlé vendredi sur les villes de la province côtière chinoise du Fujian avec de fortes pluies et des vents violents, alors que la tempête la plus puissante à frapper le pays cette année a entamé son périple très suivi vers l'intérieur du pays très peuplé.

Jusqu'à présent, la tempête a touché près de 630 000 personnes dans la province chinoise de Fujian, dont près de la moitié ont dû être relogées, a rapporté l'agence de presse Xinhua. En début de semaine, elle a tué des dizaines de personnes en balayant Taïwan et en aggravant les pluies saisonnières aux Philippines.

Gaemi soufflait des vents atteignant 100,8 km/h près de son centre, en légère baisse par rapport aux 118,8 km/h enregistrés jeudi soir lorsqu'il a atterri dans la ville de Putian, dans le Fujian.

Bien que Gaemi ait été rétrogradé au rang de tempête tropicale en raison du ralentissement de la vitesse des vents, ses vastes bandes nuageuses restent un risque d'inondation important, en particulier pour les rivières du centre de la Chine déjà élevées en raison des pluies d'été.

Quelques heures avant l'arrivée du typhon, le comité permanent du politburo du Parti communiste, dirigé par le président Xi Jinping, a tenu une réunion spéciale sur la lutte contre les inondations et a exhorté les cadres de tout le pays à protéger les vies.

Des efforts doivent être faits pour prévenir les brèches dans les rivières principales et l'effondrement des grands réservoirs et des réservoirs clés de taille moyenne, a déclaré Xinhua citant un compte-rendu de la réunion.

En raison du typhon, 72 communes du Fujian ont enregistré des précipitations cumulées dépassant 250 mm (9,8 pouces), la plus importante atteignant 512,8 mm, ont indiqué les bureaux météorologiques locaux.

Gaemi devrait atteindre la province de Jiangxi, où se trouve le plus grand lac d'eau douce de Chine, Poyang, d'ici la fin de la journée de vendredi.

Les prévisionnistes ont averti que 10 provinces pourraient être touchées, notamment le Henan, une province de plus de 100 millions d'habitants située dans le centre de la Chine.

Le bureau météorologique du Henan s'attend à ce que Gaemi commence à provoquer des pluies dans la nuit de vendredi à samedi.

Au cours de la semaine prochaine, l'impact de Gaemi devrait se faire sentir jusqu'aux provinces de Jilin et de Liaoning, toutes deux encore aux prises avec des rivières qui débordent et des villes inondées à la suite d'une puissante série d'orages d'été survenus il y a quelques jours.

Selon un rapport publié vendredi, les scientifiques ont prévenu que le réchauffement climatique aggravait les tempêtes tropicales, les rendant moins fréquentes mais beaucoup plus intenses.

Jeudi, Gaemi a inondé plusieurs villes de Taïwan, faisant plus de 500 blessés et cinq morts, et a coulé un cargo au large des côtes de l'île.

Il a tué 32 personnes aux Philippines, la capitale Manille ayant déclaré l'état de calamité à la suite d'inondations généralisées. Un pétrolier transportant du carburant industriel a également coulé dans une mer agitée au large des Philippines. (Reportage de Ryan Woo à Pékin et de Yimou Lee à Yilan, Taïwan ; reportage complémentaire de Mikhail Flores à Manille ; rédaction de Miral Fahmy et Edwina Gibbs)