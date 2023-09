TAIPEI, 4 septembre (Reuters) - Plus de 30.000 foyers étaient privés d'électricité à Taiwan alors que le typhon Haikui a balayé l'est et le sud de l'île, régions dans lesquelles les écoles et commerces ont fermé tandis que des vols intérieurs ont été annulés.

Haikui a touché terre dimanche après-midi dans le sud-est de Taiwan, région montagneuse et peu habitée, avant de se déplacer vers le pointe méridionale de l'île.

Il s'agit du premier typhon à frapper directement Taiwan depuis quatre ans.

Le fournisseur public d'électricité Taipower a indiqué que plus de 240.000 foyers ont été victimes d'une coupure de courant mais que moins de 34.000 foyers patientaient toujours pour que l'électricité soit rétablie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), premier fabriquant mondial de semi-conducteurs, a indiqué que ses usines locales fonctionnaient normalement. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Jean Terzian)