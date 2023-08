Le typhon Khanun s'est à peine déplacé vendredi en mer de Chine orientale, mais on prévoit qu'il s'approchera à nouveau des îles japonaises d'Okinawa, ce qui fait craindre des dégâts importants dans des régions déjà frappées par des pluies abondantes et des vents violents au cours des deux derniers jours.

La tempête a perdu de sa force mais souffle encore des vents de 126 km/h et des rafales pouvant atteindre 180 km/h, a déclaré l'Agence météorologique japonaise, ajoutant que le typhon était presque stationnaire.

Se trouvant à environ 270 km au nord-nord-ouest de l'île Miyako d'Okinawa à 7 heures du matin (2200 GMT), Khanun devrait effectuer un brusque virage vers l'est vendredi soir et commencer à se diriger vers le nord en direction des îles principales du Japon mardi prochain.

Environ 53 000 foyers à Okinawa, soit environ 8 % des foyers couverts, sont restés sans électricité pour la troisième journée, contre 25 % jeudi, a déclaré la compagnie locale Okinawa Electric Power.

Des images télévisées ont montré jeudi des touristes bloqués à Okinawa qui affluaient à l'aéroport de Naha, qui a repris ses activités ce jour-là après avoir été fermé pendant deux jours, formant de longues files d'attente pour acheter des billets d'avion afin de quitter les îles.

Dans le nord de Taïwan, les alertes terrestres ont été levées vendredi et les entreprises et les écoles qui avaient été fermées jeudi à cause du typhon ont rouvert leurs portes. Dans la capitale Taipei, plus de 200 arbres et panneaux de signalisation ont été abattus, mais aucun dégât majeur n'a été signalé.

Les autorités sont toutefois en état d'alerte et craignent que le typhon ne provoque de nouvelles pluies diluviennes au cours du week-end dans le centre et le sud de Taïwan, où près d'un demi-mètre de précipitations a été enregistré.