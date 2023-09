Le typhon Saola a touché terre dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, tôt samedi, tandis que des vents violents s'abattaient sur les villes voisines de Shenzhen, Hong Kong et Macao, faisant au moins un mort et provoquant des destructions et des inondations dans de nombreuses régions.

Le centre financier asiatique de Hong Kong et la province chinoise voisine de Guangdong, très peuplée, ont annulé des centaines de vols vendredi et fermé les entreprises, les écoles et les marchés financiers à mesure que Saola se rapprochait.

Avec des vents de plus de 200 km/h en tant que super typhon, Saola est l'un des plus puissants à avoir menacé la province méridionale depuis 1949. Les autorités chinoises ont déclaré qu'il s'agissait d'un typhon sévère qui a touché terre dans la ville de Zhuhai avec des vents ralentissant à environ 160 km/h.

Les opérations ferroviaires dans le Guangdong ont été autorisées à reprendre progressivement à partir de 8h30 (00h30 GMT), a déclaré l'opérateur ferroviaire.

Malgré son affaiblissement, Saola continue d'affecter la région, ont indiqué les autorités chinoises, alors qu'il se dirige vers la côte orientale de Taïwan.

Plus de 300 personnes ont été bloquées à l'aéroport de Hong Kong après l'annulation de 460 vols, a déclaré l'autorité aéroportuaire de la ville.

La compagnie aérienne Cathay Pacific a déclaré que les vols reprendraient à partir de midi (0400 GMT) samedi, après avoir été suspendus depuis vendredi après-midi.

Hong Kong a imposé son signal de tempête d'ouragan le plus élevé, soit 10, vendredi soir, puis l'a abaissé à 8 samedi matin. L'observatoire de la ville a déclaré qu'il resterait en vigueur jusqu'à 16 heures (8 heures GMT) car de fortes pluies et des inondations affectaient toujours le territoire.

Des arbres tombés étaient éparpillés sur de nombreuses routes, en particulier dans les îles périphériques les plus exposées. Dans le quartier animé de Causeway Bay, de nombreux panneaux de signalisation se sont envolés.

Une grande fenêtre d'un immeuble de bureaux du quartier de Tseung Kwan O a été soufflée, comme l'ont montré des images de la chaîne de télévision TVB. Des photos publiées sur Facebook montrent que le niveau de l'eau à la plage de Repulse Bay a dépassé de plusieurs mètres le niveau normal, submergeant partiellement le temple emblématique de Tin Hau.

Plus de 500 personnes ont trouvé refuge dans des abris publics, tandis que plus de 50 personnes ont été admises à l'hôpital en raison du typhon, a indiqué le gouvernement.

À Macao, le plus grand centre de jeu du monde, les casinos ont été autorisés à rouvrir à partir de 8 heures samedi, a déclaré le gouvernement, après avoir fermé vendredi soir.

Une personne a été tuée à Shenzhen après la chute d'un arbre qui a heurté son véhicule, ont rapporté les médias locaux.

Haikui, un typhon moins puissant que Saola, devrait toucher terre sur la côte sud-est de Taïwan dimanche en fin d'après-midi et apporter de fortes pluies sur l'île jusqu'à la semaine prochaine.

Les deux principales compagnies aériennes taïwanaises ont annulé tous leurs vols pour la journée de dimanche, et le gouvernement a conseillé à la population de rester à l'écart des plages et des zones montagneuses. (Reportage de Farah Master, Joyce Zhou et Tyrone Siu à Hong Kong ; Reportage complémentaire de Ben Blanchard à Taipei ; Rédaction de William Mallard)