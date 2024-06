Le département d'État américain a approuvé la vente éventuelle à Taïwan de drones et de missiles pour un montant estimé à 360 millions de dollars, a déclaré l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense du Pentagone.

Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan, revendiquée par la Chine, les moyens de se défendre malgré l'absence de liens diplomatiques formels, à la grande colère de Pékin.

La Chine a intensifié sa pression militaire sur Taïwan, notamment en organisant des jeux de guerre autour de l'île le mois dernier, après l'investiture de Lai Ching-te en tant que président.

La vente "contribuera à améliorer la sécurité du destinataire et à maintenir la stabilité politique, l'équilibre militaire et le progrès économique dans la région", a indiqué l'agence du Pentagone dans des déclarations distinctes mardi aux États-Unis.

La vente comprend des munitions antipersonnel et antiblindage Switchblade 300 et des équipements connexes pour un coût estimé à 60,2 millions de dollars, ainsi que des drones ALTIUS 600M-V et des équipements connexes pour un coût estimé à 300 millions de dollars, a ajouté l'agence. Les munitions d'attente sont de petits missiles guidés qui peuvent voler autour d'une zone cible jusqu'à ce qu'ils soient dirigés vers l'attaque.

Le ministère taïwanais de la défense a exprimé ses remerciements, notamment pour les efforts déployés par les États-Unis en vue d'accroître les ventes d'armes à l'île. Taïwan s'est plaint à plusieurs reprises des retards de livraison.

"Face aux fréquentes opérations militaires des communistes chinois autour de Taïwan, ces ventes d'armes convenues avec les États-Unis auront la capacité de détecter et de frapper en temps réel, et de répondre rapidement aux menaces ennemies", a déclaré le ministère dans un communiqué.

La paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan requièrent la bonne volonté de la Chine, a ajouté le ministère.

"Nous espérons que l'Armée populaire de libération mettra fin à ses opérations militaires oppressives autour de Taïwan et contribuera conjointement à la stabilité régionale.