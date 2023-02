Les États-Unis cherchent à étendre la formation militaire à Taiwan -sources

Reuters a rapporté en 2021 qu'un petit nombre de forces d'opérations spéciales américaines se sont rendues à Taïwan sur une base temporaire pour former leurs forces.

Les responsables, parlant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que le Pentagone devrait augmenter ce nombre dans les mois à venir.

L'un des responsables a déclaré que le nombre exact de troupes augmentées n'était pas clair, mais que le mouvement n'était pas lié aux récentes tensions liées à l'abattage d'un ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis.

Le ballon a provoqué un tumulte politique à Washington et a incité le secrétaire d'État Antony Blinken à annuler un voyage à Pékin que les deux pays espéraient voir stabiliser leurs relations difficiles.

"Nous n'avons pas de commentaire à faire sur des opérations, des engagements ou des entraînements spécifiques, mais je tiens à souligner que notre soutien à Taïwan et nos relations de défense avec ce pays restent alignés sur la menace actuelle posée par la République populaire de Chine", a déclaré un porte-parole du Pentagone.

S'adressant aux journalistes à Taipei vendredi, le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré qu'il "ne connaissait pas" la source de l'information concernant l'élargissement de la formation. Il a ajouté que Taïwan et les États-Unis avaient beaucoup d'interactions militaires, et a refusé tout autre commentaire.

La nouvelle a d'abord été rapportée par le Wall street Journal.

L'agence de presse officielle taïwanaise Central News Agency a rapporté cette semaine qu'un bataillon d'environ 500 soldats irait s'entraîner aux États-Unis cette année.

Chu a indirectement confirmé que certains soldats se rendraient aux États-Unis pour une formation plus tactique que par le passé, mais n'a pas donné de détails sur les chiffres.

La Chine considère Taïwan comme une province capricieuse et n'a pas exclu de prendre l'île par la force. Taïwan affirme qu'elle est un pays indépendant et qu'elle défendra sa démocratie et sa liberté.

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d'armes de Taïwan et proposent depuis longtemps un certain degré de formation sur les systèmes d'armes, ainsi que des conseils détaillés sur les moyens de renforcer son armée pour se prémunir contre une invasion de l'Armée populaire de libération de la Chine.