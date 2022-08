Les États-Unis convoquent l'ambassadeur chinois pour protester contre les actions militaires -Kirby

La Chine a lancé jeudi ses plus grands exercices militaires jamais réalisés dans les mers et les cieux autour de Taïwan, un jour après que la présidente de la Chambre des représentants américaine Pelosi ait mis Pékin en colère en devenant le visiteur américain de plus haut niveau sur l'île en 25 ans. Les exercices à balles réelles doivent se poursuivre jusqu'à dimanche midi.

La Maison Blanche a convoqué l'ambassadeur Qin Gang jeudi, a indiqué la Maison Blanche.

Les États-Unis ont condamné les actions de la Chine, qu'ils ont qualifiées d'irresponsables et qui vont à l'encontre du maintien de la paix dans le détroit de Taïwan.

"Nous avons également précisé que les États-Unis sont prêts à faire face à ce que Pékin choisit de faire. Nous ne chercherons pas et ne souhaitons pas une crise", a déclaré M. Kirby.

"Dans le même temps, nous ne serons pas dissuadés d'opérer dans les mers et les cieux du Pacifique occidental, conformément au droit international, comme nous le faisons depuis des décennies - en soutenant Taïwan et en défendant un Indo-Pacifique libre et ouvert."