Les États-Unis déploient des "efforts considérables" avec leurs partenaires pour contrer les opérations d'influence de la Chine

Les procureurs fédéraux ont déclaré que les arrestations de lundi s'inscrivaient dans le cadre des mesures de répression prises par la Chine à l'encontre des dissidents, ce que Pékin nie. Les deux hommes arrêtés sont des citoyens américains.

Le ministère chinois des affaires étrangères a contesté l'existence de tels postes de police, mais a reconnu ce qu'il dit être des sites gérés par des bénévoles aux États-Unis et dans d'autres pays pour aider les ressortissants chinois à l'étranger à accomplir des tâches telles que le renouvellement de leur permis de conduire.

"Nous ne tolérerons pas que le gouvernement de la RPC (République populaire de Chine) ou tout autre gouvernement étranger harcèle ou menace des ressortissants américains", a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, lors d'un point de presse régulier.

Les autorités américaines et occidentales ont mis en garde contre les pressions croissantes exercées par le gouvernement chinois pour faire taire ses détracteurs à l'étranger, en ciblant souvent des personnes d'origine chinoise dans le cadre d'opérations secrètes visant à étouffer l'expression ou à les contraindre à rentrer en Chine où elles risqueraient d'être punies.

Les groupes de défense des droits de l'homme se sont également plaints des menaces pesant sur la liberté académique et de la surveillance des étudiants chinois sur les campus universitaires internationaux.

Rick Waters, secrétaire d'État adjoint chargé de la Chine et de Taïwan, a déclaré lors d'une audition séparée de la Chambre des représentants des États-Unis que Washington était conscient de l'application transnationale de la loi par la Chine à l'intérieur des frontières de "dizaines de pays".

Mme Waters a indiqué que les États-Unis travaillaient par le biais de la diplomatie publique et de "canaux diplomatiques privés" avec des partenaires qui avaient constaté le même problème dans leur pays.

"Nous avons déployé des efforts considérables pour partager ce que nous savons et pour mettre au point les outils et les options de réponse les plus efficaces à cet aspect unique du programme d'influence de la Chine", a déclaré M. Waters.

Safeguard Defenders, une organisation de défense des droits de l'homme basée en Europe, a publié en septembre un rapport révélant la présence de dizaines de "stations-service" de la police chinoise dans les grandes villes du monde, y compris New York.