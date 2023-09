Les États-Unis pourraient demander l'accès à davantage de bases militaires aux Philippines dans le cadre d'un accord de défense conjoint entre les deux pays, a déclaré jeudi le chef du commandement américain pour l'Indo-Pacifique.

Les Philippines ont augmenté cette année le nombre de bases accessibles à l'armée américaine, qui est passé de cinq à neuf, ce qui a irrité la Chine, puissance régionale, qui considère cet accord comme provocateur et susceptible d'accroître les tensions.

L'amiral John Aquilino a déclaré qu'il avait discuté avec le chef militaire philippin, Romeo Brawner, d'une nouvelle augmentation du nombre de bases auxquelles les forces américaines pourraient avoir accès dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en matière de défense (Enhanced Defense Cooperation Agreement - EDCA).

"Le général Brawner et moi-même avons fait des recommandations à nos hauts responsables pour que des sites supplémentaires soient envisagés, mais il y a encore du travail à faire", a déclaré l'amiral Aquilino, soulignant que les États-Unis opéraient dans le pays à l'invitation des Philippines.

Le resserrement des liens de défense entre les États-Unis et les Philippines, après une période de déclin, a suscité l'inquiétude de la Chine, qui craint que Washington n'ait Taïwan à l'esprit dans ses efforts pour renforcer sa présence militaire dans la région.

Les États-Unis affirment qu'ils ont l'intention de renforcer une alliance déjà solide et d'améliorer la capacité de défense des Philippines.

M. Brawner a déclaré que l'EDCA avait pour objet des exercices d'entraînement et des interventions humanitaires et en cas de catastrophe, éléments clés d'une alliance vieille de plusieurs décennies entre les deux pays, et qu'il n'était pas lié aux menaces qui pèsent sur la sécurité régionale.

"Toutes ces opérations conjointes, même la sélection de nos sites EDCA, n'ont rien à voir avec les autres pays de la région indo-pacifique, c'est-à-dire avec les menaces qui pourraient émaner de ces pays", a-t-il déclaré.

M. Aquilino a également déclaré que les deux pays cherchaient à conclure un accord sur l'intensification de l'échange de renseignements.