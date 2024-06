Les États-Unis et la Chine ont repris en mars leurs discussions semi-officielles sur les armes nucléaires pour la première fois depuis cinq ans. Les représentants de Pékin ont affirmé à leurs homologues américains qu'ils ne recourraient pas à la menace atomique au sujet de Taïwan, selon deux délégués américains qui y ont participé. Les représentants chinois se sont montrés rassurants après que leurs interlocuteurs américains eurent exprimé la crainte que la Chine n'utilise, ou ne menace d'utiliser, des armes nucléaires en cas de défaite dans un conflit concernant Taïwan.

"Ils ont dit aux Américains qu'ils étaient absolument convaincus qu'ils étaient capables de l'emporter dans un combat conventionnel sur Taïwan sans utiliser d'armes nucléaires", a déclaré l'universitaire David Santoro, organisateur américain des pourparlers de la deuxième voie, dont les détails sont rapportés par Reuters pour la première fois.

Les participants à ces pourparlers sont généralement d'anciens fonctionnaires et des universitaires qui peuvent parler avec autorité de la position de leur gouvernement, même s'ils n'ont pas été directement impliqués dans sa définition. Les négociations de gouvernement à gouvernement sont connues sous le nom de "Track One". Washington était représenté par une demi-douzaine de délégués, dont d'anciens fonctionnaires et des universitaires, lors de ces discussions de deux jours qui se sont déroulées dans une salle de conférence d'un hôtel de Shanghai.

Pékin a envoyé une délégation d'universitaires et d'analystes, dont plusieurs anciens officiers de l'Armée populaire de libération.

Un porte-parole du département d'État a déclaré, en réponse aux questions de l'agence Reuters, que les discussions sur la deuxième voie pourraient être "bénéfiques". Le département n'a pas participé à la réunion de mars, bien qu'il en ait eu connaissance, a déclaré le porte-parole. De telles discussions ne peuvent pas remplacer des négociations formelles "qui exigent des participants qu'ils s'expriment avec autorité sur des questions qui sont souvent très compartimentées au sein des cercles gouvernementaux (chinois)", a déclaré le porte-parole.

Les membres de la délégation chinoise et le ministère de la défense de Pékin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les discussions informelles entre les puissances nucléaires ont eu lieu alors que les États-Unis et la Chine sont en désaccord sur des questions économiques et géopolitiques majeures, les dirigeants de Washington et de Pékin s'accusant mutuellement de mauvaise foi. Les deux pays ont brièvement repris les pourparlers sur les armes nucléaires en novembre, mais ces négociations sont depuis lors dans l'impasse, un haut responsable américain ayant publiquement exprimé sa frustration face à la réactivité de la Chine. Le Pentagone, qui estime que l'arsenal nucléaire de Pékin a augmenté de plus de 20 % entre 2021 et 2023, a déclaré en octobre que la Chine "envisagerait également l'utilisation de l'arme nucléaire pour rétablir la dissuasion si une défaite militaire conventionnelle à Taïwan" menaçait le pouvoir du PCC.

Les pourparlers "Track Two" s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue sur les armes et la posture nucléaires qui dure depuis deux décennies, mais qui s'est enlisé après que l'administration Trump a cessé de le financer en 2019.

Après la pandémie de COVID-19, les discussions semi-officielles ont repris sur des questions de sécurité et d'énergie plus larges, mais seule la réunion de Shanghai a traité en détail des armes et de la posture nucléaires.

William Alberque, analyste de la politique nucléaire au centre de réflexion Henry Stimson, qui n'a pas participé aux discussions de mars, a déclaré que les négociations Track Two étaient utiles à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine étaient glaciales.

"Il est important de continuer à discuter avec la Chine sans aucune attente", a-t-il déclaré, lorsque les armes nucléaires sont en jeu.

PAS DE PREMIÈRE UTILISATION ? Le ministère américain de la défense a estimé l'année dernière que Pékin disposait de 500 ogives nucléaires opérationnelles et qu'elle en aurait probablement plus de 1 000 d'ici à 2030.

À titre de comparaison, les États-Unis et la Russie déploient respectivement 1 770 et 1 710 ogives opérationnelles. Le Pentagone a déclaré que d'ici 2030, la plupart des armes de Pékin seront probablement maintenues à des niveaux de préparation plus élevés. Depuis 2020, la Chine a également modernisé son arsenal, en commençant la production de son sous-marin lanceur de missiles balistiques de nouvelle génération, en testant des ogives hypersoniques et en effectuant régulièrement des patrouilles maritimes à armement nucléaire. Les armes terrestres, aériennes et maritimes confèrent à la Chine la "triade nucléaire", caractéristique d'une grande puissance nucléaire.

Selon M. Santoro, l'un des principaux points que les États-Unis souhaitaient aborder était de savoir si la Chine restait fidèle à ses politiques de non-recours en premier et de dissuasion minimale, qui remontent à la création de sa première bombe nucléaire au début des années 1960.

La dissuasion minimale consiste à posséder juste assez d'armes atomiques pour dissuader les adversaires. La Chine est également l'une des deux puissances nucléaires - l'autre étant l'Inde - à s'être engagée à ne pas procéder à un échange nucléaire. Les analystes militaires chinois ont émis l'hypothèse que la politique de non-utilisation en premier est conditionnelle - et que les armes nucléaires pourraient être utilisées contre les alliés de Taïwan - mais cela reste la position déclarée de Pékin.

Selon M. Santoro, les délégués chinois ont indiqué aux représentants américains que Pékin maintenait cette politique et que "nous ne sommes pas intéressés par une parité nucléaire avec vous, et encore moins par une supériorité".

"Rien n'a changé, c'est comme d'habitude, vous exagérez", a déclaré M. Santoro pour résumer la position de Pékin.

Sa description des discussions a été corroborée par un autre délégué américain, Lyle Morris, spécialiste des questions de sécurité à l'Asia Society Policy Institute. Un rapport sur les discussions est en cours de préparation pour le gouvernement américain, mais il ne sera pas rendu public, a précisé M. Santoro.

RISQUE ET OPACITÉ

Bonnie Jenkins, haut fonctionnaire américain chargé du contrôle des armements, a déclaré au Congrès en mai que la Chine n'avait pas répondu aux propositions de réduction des risques liés aux armes nucléaires que Washington avait formulées lors des discussions officielles de l'année dernière.

La Chine n'a pas encore accepté d'organiser d'autres réunions de gouvernement à gouvernement.

Le refus de Pékin de s'engager de manière substantielle dans des discussions sur son développement nucléaire soulève des questions sur sa politique déjà ambiguë du "non-recours en premier" et sur sa doctrine nucléaire en général, a déclaré le porte-parole du département d'État à l'agence Reuters.

La délégation chinoise chargée de la deuxième voie n'a pas abordé les détails de l'effort de modernisation de Pékin, ont déclaré Santoro et Morris.

M. Alberque, du Centre Henry Stimson, a déclaré que la Chine comptait beaucoup sur "le risque et l'opacité" pour atténuer la supériorité nucléaire des États-Unis et qu'il n'y avait "aucun impératif" pour Pékin d'avoir des discussions constructives.

L'arsenal élargi de la Chine - qui comprend des missiles de croisière antinavires, des bombardiers, des missiles balistiques intercontinentaux et des sous-marins - dépasse les besoins d'un État ayant une politique de dissuasion minimale et de non-recours en premier, a déclaré M. Alberque.

Les arguments chinois tournaient autour de la "survivabilité" des armes nucléaires de Pékin en cas de première frappe, a déclaré M. Morris.

Les délégués américains ont indiqué que les Chinois décrivaient leurs efforts comme un programme de modernisation basé sur la dissuasion pour faire face à des développements tels que l'amélioration des défenses antimissiles américaines, de meilleures capacités de surveillance et des alliances renforcées. L'année dernière, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont signé un accord visant à partager la technologie des sous-marins nucléaires et à développer une nouvelle classe de bateaux, tandis que Washington travaille actuellement avec Séoul pour coordonner les réponses à une éventuelle attaque atomique.

La politique de Washington en matière d'armes nucléaires prévoit la possibilité de les utiliser en cas d'échec de la dissuasion, mais le Pentagone affirme qu'il ne l'envisagerait que dans des circonstances extrêmes. Il n'a pas fourni de précisions à ce sujet.

Un délégué chinois "a fait référence à des études selon lesquelles les armes nucléaires chinoises restaient vulnérables aux frappes américaines - leur capacité de seconde frappe n'était pas suffisante", a déclaré M. Morris. (Reportage de Greg Torode à Hong Kong, Gerry Doyle à Singapour et Laurie Chen à Pékin ; Reportage complémentaire de Michael Martina à Washington ; Rédaction de Katerina Ang)