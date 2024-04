Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont promis mercredi une "nouvelle ère" de coopération stratégique entre les Etats-Unis et le Japon, en présentant une série de projets allant du co-développement de missiles à des alunissages habités, tout en condamnant le comportement d'escalade de la Chine dans la région.

Dans une déclaration commune publiée à l'issue d'un sommet à Washington, les deux hommes ont déclaré que leur objectif était de mettre en place un partenariat mondial en matière de sécurité "adapté à l'objectif visé" pour faire face à des défis complexes et interconnectés.

M. Biden a souligné l'engagement inébranlable des États-Unis à défendre le Japon en utilisant toute la gamme de ses capacités, y compris nucléaires, et les deux hommes ont déclaré que les mesures prises par le Japon pour renforcer sa structure et ses capacités de défense ouvraient "une nouvelle ère de coopération américano-japonaise en matière de sécurité".

Les deux parties ont déclaré que la modernisation prévue de leurs cadres de commandement et de contrôle militaires permettrait d'améliorer l'interopérabilité et la planification en temps de paix et pendant les conflits.

Les États-Unis et leurs alliés, dont le Japon, ont renforcé leur armée pour contrer ce qu'ils considèrent comme une menace croissante de la part de la Chine dans des régions telles que la mer de Chine méridionale et la région de Taïwan.

MM. Biden et Kishida ont également annoncé des projets de modernisation des réseaux de communication de défense et de mise en réseau des capacités de défense aérienne entre les États-Unis, l'Australie et le Japon afin de contrer les menaces aériennes et les missiles.

Dans le domaine de la défense, les deux parties mettront en place un forum sur la coopération industrielle en matière de défense qui identifiera les domaines de codéveloppement et de coproduction de missiles et de maintenance des navires de guerre et des avions américains, selon le communiqué.

Elles créeront également un groupe de travail sur la formation des pilotes de chasse, y compris l'IA et les simulateurs avancés, ainsi que sur le codéveloppement et la coproduction d'entraîneurs d'avions à réaction.

Les dirigeants ont annoncé qu'ils partageaient l'objectif de faire d'un Japonais le premier non-américain à se poser sur la lune dans le cadre d'une mission Artemis. Artemis prévoit le retour d'humains sur la Lune d'ici 2026, alors que la concurrence avec la Russie et la Chine s'intensifie.

La déclaration conjointe indique que les trois partenaires actuels du projet de défense AUKUS envisagent de coopérer avec le Japon sur des capacités et des technologies avancées dans toute une série de domaines, notamment l'informatique quantique, la technologie sous-marine, la technologie hypersonique, l'intelligence artificielle et la cybertechnologie.