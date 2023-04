Les Etats-Unis et les Philippines s'accordent pour décrocher une feuille de route sur l'assistance à la sécurité dans les 5 à 10 prochaines années

M. Austin a indiqué que les alliés de longue date ont discuté de la livraison de "plateformes de défense prioritaires", notamment des radars, des drones, des avions de transport militaire et des systèmes de défense côtière et aérienne, lors d'une réunion dite "2+2" à Washington, à laquelle ont également participé le secrétaire d'État américain Antony Blinken et leurs homologues philippins.

Le ministre philippin des affaires étrangères, Enrique Manalo, a déclaré lors de la même conférence de presse que les deux parties avaient "redoublé" d'efforts pour moderniser l'alliance entre les Philippines et les États-Unis, reconnaissant que "notre partenariat devra jouer un rôle plus important dans la préservation d'un ordre international fondé sur le droit international".

Des experts, dont d'anciens responsables de la défense américaine, affirment que les États-Unis considèrent les Philippines comme un lieu potentiel d'implantation de roquettes, de missiles et de systèmes d'artillerie pour contrer une invasion amphibie chinoise de Taïwan, que la Chine revendique comme étant la sienne.

M. Austin a déclaré qu'il était "trop tôt" pour discuter des moyens que les États-Unis souhaiteraient installer sur des bases militaires aux Philippines dans le cadre d'un accord de coopération renforcée en matière de défense (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) récemment élargi.

M. Manalo a déclaré que les sites EDCA visaient principalement à améliorer l'interopérabilité militaire, à faire face à d'éventuelles catastrophes humanitaires "et peut-être à répondre à d'autres types de défis en matière de sécurité", mais il n'a pas donné plus de détails.

Le Pentagone n'a pas précisé à quoi serviraient les sites supplémentaires, si ce n'est à l'expansion des aéroports et à l'entraînement des forces navales.

Lundi, M. Manalo a déclaré que Washington et Manille devraient discuter de ce que les États-Unis pourraient faire de leur accès aux sites de l'EDCA.

L'EDCA permet aux États-Unis d'accéder aux bases philippines pour des formations conjointes, le prépositionnement d'équipements et la construction d'installations telles que des pistes d'atterrissage, des réservoirs de carburant et des logements militaires, mais pas pour une présence permanente.

Les relations entre les États-Unis et les Philippines se sont considérablement réchauffées sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr, et la réunion 2+2, la première du genre depuis sept ans, l'a souligné. Mais Manille est en délicatesse avec la Chine, la puissance économique de la région.

Lundi, M. Marcos a assuré à la Chine que les bases militaires accessibles aux États-Unis ne seraient pas utilisées pour des actions offensives, soulignant que l'accord conclu avec Washington visait à renforcer les défenses de son pays.