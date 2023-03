Les États-Unis font pression sur le Honduras pour qu'il reconsidère son choix de la Chine et espèrent un sursis

Les États-Unis tentent de décourager le Honduras de donner suite à son projet de changer d'allégeance diplomatique de Taïwan à la Chine, selon des sources proches du dossier, espérant que l'absence d'un accord formel pourrait laisser la porte ouverte à un changement d'avis. Les pressions diplomatiques exercées par les États-Unis interviennent après que la présidente du Honduras, Xiomara Castro, a déclaré mardi que son pays établirait des liens formels avec la Chine, conformément à l'engagement qu'elle avait pris lors de sa campagne présidentielle en 2021. Puis, en 2022, son gouvernement a semblé revenir sur cette politique. Des fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires des États-Unis et de plusieurs pays d'Amérique centrale ont déclaré que l'annonce provisoire de Mme Castro contrastait avec la manière dont les pays d'Amérique latine ont eu tendance à changer publiquement d'alliance, passant de la Chine à Taïwan. "Nous ne savons vraiment pas si ce sera dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois", a déclaré un responsable du gouvernement américain à l'agence Reuters. "S'agit-il d'une tactique de négociation ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais nous continuerons à faire valoir nos arguments." Depuis 2016, date à laquelle Tsai Ing-wen a été élue présidente de Taïwan, le Panama, le Salvador et plus récemment le Nicaragua ont changé de camp. Tous ont annoncé le changement comme un fait accompli.

"J'ai été prévenu une heure à l'avance, même après en avoir parlé au président", a déclaré John Feeley, qui était ambassadeur des États-Unis au Panama lorsque le pays a changé de camp en 2017.

Autre fait inhabituel, l'ambassadeur du Honduras à Taïwan, Harold Burgos, a rencontré des représentants du ministère taïwanais des Affaires étrangères mercredi après l'annonce de M. Castro, ce que l'ambassadrice du Nicaragua avait refusé de faire lors de la transition de son pays en 2021, selon deux sources diplomatiques à Taipei.

Reuters n'a pas pu vérifier l'issue de la réunion, mais le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré publiquement qu'il avait dit à M. Burgos que son pays devait "examiner soigneusement la question afin de ne pas tomber dans le piège de la Chine et de ne pas prendre une décision erronée". La Chine n'autorise pas les pays à entretenir des relations diplomatiques à la fois avec elle-même et avec Taïwan, considérant l'île comme son territoire. Pékin considère Tsai comme une séparatiste. Pour sa part, elle affirme que le peuple taïwanais doit déterminer son propre avenir.

Les responsables américains et taïwanais affirment que, même si l'annonce n'était pas surprenante compte tenu de la position de M. Castro pendant la campagne, le tweet et son temps utile les ont pris au dépourvu. Les fonctionnaires américains, anciens et actuels, n'hésitent pas à affirmer que de nombreux pays qui ont opéré ce changement n'ont pas récolté les avantages économiques qu'ils espéraient. "Les pays devraient savoir que ce n'est pas de l'argent pour rien et des poussins pour rien", a déclaré M. Feeley, faisant référence à un tube de Dire Straits des années 1980, réitérant un point que le gouvernement américain n'a cessé de faire valoir, à savoir que "la RPC promet trop et ne tient pas ses promesses". La Chine conteste cette affirmation et le ministère des affaires étrangères du pays a déclaré jeudi que d'anciens alliés de Taïwan comme le Panama, la République dominicaine et le Salvador ont connu un "développement rapide" de leurs relations bilatérales, ce qui leur a apporté des "avantages tangibles". Si le passage du Honduras à Pékin est officialisé, Taïwan ne comptera plus que 13 alliés diplomatiques, dont le Belize et le Guatemala.