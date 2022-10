Les États-Unis prennent note du congrès de la Chine et affirment qu'il est important de garder les communications ouvertes

Alors même que la Maison Blanche réitère l'accent mis par l'administration Biden sur la "gestion responsable" de la concurrence avec la Chine et le désir de coopérer dans des domaines d'intérêt mutuel, les procureurs de New York ont déclaré avoir inculpé deux ressortissants chinois pour avoir tenté d'entraver les poursuites contre une grande entreprise de télécommunications chinoise.

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré lors d'un briefing régulier que le congrès du parti n'apporterait pas de changement dans l'approche des États-Unis vis-à-vis de la Chine, qu'il a désignée par les initiales de son nom officiel.

"Nous prenons note de la conclusion du 20e congrès du parti et nous accueillerons favorablement la coopération de la RPC là où nos intérêts s'alignent, et cela inclut la coopération sur le changement climatique et la santé mondiale, la lutte contre les stupéfiants, la non-prolifération également", a-t-il déclaré, soulignant qu'il s'agissait "peut-être de la relation bilatérale la plus conséquente que nous ayons."

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lors d'un briefing séparé que le président Joe Biden et Xi s'étaient entretenus cinq fois en tant que dirigeants, mais a dit qu'elle n'avait rien à partager au sujet d'une éventuelle première rencontre en personne en tant que dirigeants lors du sommet du G20 en Indonésie le mois prochain.

"Nous poursuivons nos efforts pour garder les lignes de communication ouvertes, y compris au niveau des dirigeants", a-t-elle déclaré. "Nous pensons qu'il est important de maintenir ces conversations en cours et nous continuerons à le faire."

Dimanche, Xi a décroché un troisième mandat sans précédent et a mis en place un organe de direction empilé de fidèles, cimentant sa place de dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong.

Pendant le mandat de Xi, les relations entre la Chine et Washington se sont dégradées et les craintes se sont accrues que les deux superpuissances, dont les économies sont les plus importantes au monde, ne s'engagent dans un conflit au sujet de Taïwan, une île auto-administrée et soutenue par les États-Unis que la Chine revendique comme sienne.

Une personne au courant de l'affaire a identifié la société de télécommunications chinoise dans l'affaire de New York comme étant Huawei Technologies Co Ltd, qui a été au centre des différends entre les États-Unis et la Chine sur des allégations d'espionnage et de vol de technologies.

Les procureurs américains ont déclaré que cette affaire était représentative d'un schéma plus large d'efforts d'influence illégale de la part de la Chine, et ont annoncé qu'ils avaient également inculpé 11 personnes dans deux autres affaires d'espionnage pour Pékin ou d'intimidation de dissidents chinois.