Sur une île balayée par les vents, à 80 km au nord de Seattle, se trouve une station de surveillance de la marine américaine. Pendant des années, elle a été occupée à suivre les déplacements des baleines et à mesurer l'augmentation de la température de la mer. En octobre dernier, la marine a donné à cette unité un nouveau nom qui reflète mieux sa mission actuelle : Theater Undersea Surveillance Command.

Le changement de nom de la station d'espionnage de la base navale de Whidbey Island est un clin d'œil à un projet militaire américain beaucoup plus vaste, selon trois personnes ayant une connaissance directe des plans : mener la plus grande reconstruction du programme d'espionnage anti-sous-marin de l'Amérique depuis la fin de la guerre froide.

La relance de cet effort de plusieurs milliards de dollars, connu sous le nom de système intégré de surveillance sous-marine (IUSS), intervient alors que la Chine a multiplié les exercices militaires autour de Taïwan, renforçant les craintes d'un conflit potentiel au sujet de ce territoire gouverné démocratiquement, que Pékin veut placer sous son contrôle.

Le projet de modernisation de l'IUSS n'avait pas été signalé auparavant. Il s'agit de moderniser le réseau existant de câbles acoustiques sous-marins d'espionnage de l'Amérique et d'équiper une flotte de navires de surveillance de capteurs et de microphones sous-marins de pointe, afin de renforcer la capacité de l'armée à espionner ses ennemis. Les États-Unis ont accepté de vendre à l'Australie une technologie similaire afin de contribuer au renforcement des défenses alliées dans la région du Pacifique.

Le changement le plus innovant dans le système de reconnaissance des océans de la marine est un investissement dans de nouvelles technologies visant à miniaturiser et à mondialiser les outils traditionnels de surveillance maritime. Le réseau original de câbles espions fixes, qui reposent dans des endroits secrets au fond de l'océan, a été conçu pour espionner les sous-marins soviétiques il y a sept décennies, ont déclaré les trois personnes.

Le plan de la marine prévoit le déploiement d'une flotte de drones pour écouter les embarcations ennemies, la mise en place de capteurs satellitaires sous-marins portables sur les fonds marins pour détecter les sous-marins, l'utilisation de satellites pour localiser les navires en suivant leurs fréquences radio et l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle pour analyser les données d'espionnage maritime en une fraction du temps que prendraient normalement les analystes humains.

L'existence de l'IUSS n'a été rendue publique qu'en 1991, à la fin de la guerre froide, et les détails de ses opérations restent top secrets, ont déclaré les trois personnes. Les trois personnes ont parlé du programme classifié sous le couvert de l'anonymat.

Reuters a pu rassembler les détails des plans des unités grâce à des entretiens avec plus d'une douzaine de personnes impliquées dans l'effort, y compris deux membres actuels du personnel de la marine travaillant sur la surveillance maritime, des conseillers de la marine et des entrepreneurs de la défense impliqués dans les projets.

L'agence de presse a également examiné des centaines de contrats de la marine. Cet examen a permis d'identifier au moins 30 contrats liés au programme de surveillance signés au cours des trois dernières années avec des géants de la défense ainsi qu'avec une série de start-ups travaillant sur les drones maritimes et le traitement de l'intelligence artificielle. Un examen par Reuters des données de suivi des navires et des images satellite a également révélé de nouveaux détails sur la pose secrète de câbles sous-marins par la marine.

L'IUSS est dirigé par le capitaine Stephany Moore, un officier de renseignement vétéran de la marine. Le programme est placé sous le commandement de la force sous-marine de la flotte américaine du Pacifique, dirigée par le contre-amiral Richard Seif.

Mme Moore et M. Seif ont décliné toute demande d'interview. En réponse aux questions de l'agence Reuters, un porte-parole de la force sous-marine de la flotte américaine du Pacifique a déclaré que la marine ne pouvait pas discuter des spécificités de son système de surveillance sous-marine pour des raisons de sécurité opérationnelle.

Les systèmes ont connu et connaîtront une croissance et une recapitalisation au fur et à mesure du développement des technologies sous-marines et de la mise à jour des priorités en matière de défense, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Tim Hawkins, porte-parole de la 5e flotte américaine, basée au Moyen-Orient et qui a dirigé les essais de drones sous-marins américains, a déclaré à Reuters que la marine améliorait la surveillance de l'espace aux fonds marins dans le but de dresser le tableau le plus clair possible de l'activité mondiale en mer.

La Chine, quant à elle, travaille sur son propre programme d'espionnage maritime, connu sous le nom de Grande Muraille sous-marine, ont déclaré deux sources de la marine américaine à Reuters.

Ce système, déjà en cours de construction, consiste en des câbles équipés de capteurs d'écoute sonar posés sur le fond de la mer de Chine méridionale, une zone tendue en raison des différends territoriaux entre Pékin et ses voisins. La Chine est également en train de construire une flotte de drones sous-marins et de surface pour repérer les sous-marins ennemis, ont déclaré les deux personnes.

La poussée chinoise s'étend loin dans le Pacifique. L'Académie chinoise des sciences, une institution publique, a déclaré en 2018 qu'elle exploitait deux capteurs sous-marins : l'un à Challenger Deep dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur terre, et l'autre près de Yap, une île des États fédérés de Micronésie. Bien que la Chine affirme que ces capteurs sont utilisés à des fins scientifiques, ils pourraient détecter les mouvements de sous-marins près de la base navale américaine de Guam, un territoire insulaire du Pacifique, selon les sources de la marine.

Le ministère chinois de la défense n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant cet article. Le ministère chinois des affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire.

L'effort de surveillance de la marine américaine est motivé par trois facteurs principaux, selon les trois personnes ayant une connaissance directe des plans. Le premier est l'ascension fulgurante de la Chine en tant que puissance maritime et la possibilité pour ses navires d'attaquer Taïwan ou de saboter des infrastructures sous-marines essentielles, notamment des oléoducs et des câbles internet à fibre optique.

Deuxièmement, l'Ukraine a réussi à employer de nouvelles tactiques de guerre maritime dans sa contre-offensive contre les forces d'invasion russes ; l'Ukraine a utilisé des véhicules maritimes sans pilote relativement bon marché pour frapper les navires et les ponts ennemis. Cette évolution a mis en évidence la vulnérabilité des grands navires de surface aux attaques de drones et la nécessité pour la marine américaine de maîtriser cette technologie pour ses propres opérations offensives, ainsi que d'apprendre à s'en défendre. Cela pourrait à son tour renforcer l'importance de la guerre sous-marine dans tout conflit avec la Chine, ont déclaré les trois personnes.

Enfin, l'évolution rapide des technologies, notamment les capteurs sous-marins plus sensibles, l'intelligence artificielle et les drones, alimente une course aux armements de surveillance entre Pékin et Washington.

Les mises à niveau américaines sont attendues depuis longtemps et progressent trop lentement parce que le Pentagone reste concentré sur la construction d'énormes navires de guerre et de sous-marins, a déclaré à Reuters Brent Sadler, un ancien officier de sous-marin de la marine américaine.

Nous devons investir plus rapidement dans les capacités de nouvelle génération. Nous perdons notre avance et les Chinois nous rattrapent rapidement", a déclaré M. Sadler, aujourd'hui chercheur en guerre navale à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion basé à Washington.

La marine américaine et le ministère de la défense n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le rythme auquel la marine adopte les nouvelles technologies.

LE SENTIMENT D'URGENCE

Le programme américain d'espionnage sous-marin a été lancé dans les années 1950 avec un système de détection sous-marine connu sous le nom de Sound Surveillance System (système de surveillance sonore). Il s'agissait de câbles hydrophones - un type de microphone sous-marin - posés sur le fond marin. Le système a été rebaptisé IUSS en 1985. C'est alors que les câbles fixes ont été complétés par une technologie connue sous le nom de Surveillance Towed Array Sensor System (SURTASS), de longs réseaux de sonars verticaux traînés sous les navires de la marine pour écouter les sous-marins ennemis qui s'attardent dans les profondeurs.

À son apogée, dans les années 1980, l'IUSS comptait des milliers de marins et analysait les données provenant des navires et des câbles sous-marins dans 31 installations de traitement différentes. Selon des documents déclassifiés de la marine, le repérage des navires soviétiques était au cœur de la mission initiale.

Avec l'éclatement de l'Union soviétique dans les années 1990, l'IUSS a été réduit. Ses analystes ont été de plus en plus chargés de surveiller la vie marine et les tremblements de terre en mer.

Aujourd'hui, il ne reste plus que deux sites de surveillance : l'installation située dans la station aéronavale de Whidbey Island, dans l'État de Washington, et une autre dans la station navale de Dam Neck, à Virginia Beach, en Virginie.

Autrefois appelées Naval Ocean Processing Facilities, elles ont été rebaptisées Theater Undersea Surveillance Commands l'année dernière. Le nouveau nom correspond mieux à l'étendue de notre mission, a déclaré Jon Nelson, commandant de l'unité de Whidbey Island, lors d'une cérémonie de changement de nom en octobre 2022.

Selon Phillip Sawyer, vice-amiral à la retraite de la marine américaine et ancien chef des forces sous-marines dans le Pacifique, la montée en puissance de la Chine en tant que rival naval et le harcèlement efficace de la flotte russe de la mer Noire par des drones ont ravivé l'intérêt de l'armée américaine pour la surveillance des océans dans un environnement maritime en évolution rapide.

Cela nous a donné un sentiment d'urgence qui manquait peut-être dans les années 90 et au début des années 2000, a déclaré M. Sawyer, aujourd'hui titulaire de la chaire de guerre sous-marine à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie.

La nécessité de protéger les câbles internet sous-marins qui sillonnent le fond des océans, un réseau mondial qui achemine 99 % du trafic internet transcontinental, ajoute à cette urgence. Ces câbles sont au cœur d'une compétition de plus en plus intense entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des technologies de pointe, a rapporté Reuters en mars.

En février, deux câbles internet sous-marins reliant Taïwan aux îles Matsu, un groupe d'îles gouvernées par Taïwan et situées à proximité du continent chinois, ont été sectionnés. Il a fallu des semaines pour rétablir complètement le service internet pour quelque 14 000 habitants de l'île. Les autorités taïwanaises ont déclaré à l'époque qu'elles soupçonnaient deux navires chinois d'être responsables, mais elles n'ont fourni aucune preuve directe et n'ont pas dit qu'il s'agissait d'un acte délibéré.

La Chine n'a pas commenté l'incident à l'époque. Les ministères chinois de la défense et des affaires étrangères n'ont pas répondu aux nouvelles demandes de commentaires à ce sujet.

En mai, la Quadrilatérale - une alliance entre l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis - a déclaré que les quatre pays s'associeraient pour protéger et construire des câbles sous-marins de fibre optique à haut débit dans l'Indo-Pacifique.

Les marines chinoise et américaine effectuent régulièrement des exercices militaires autour de Taïwan, allié des États-Unis, tandis que les analystes militaires étudient la manière dont un éventuel conflit autour de l'île pourrait se dérouler.

Bien que les navires de guerre et les sous-marins américains soient largement considérés comme techniquement supérieurs, la Chine possède la plus grande marine du monde, composée d'environ 340 navires et sous-marins, selon le rapport Pentagone 2022 sur l'armée chinoise. La Chine construit des sous-marins à propulsion nucléaire plus avancés, plus silencieux et plus difficiles à détecter, selon le rapport.

NAVIRES DANS L'OBSCURITÉ

Le joyau des opérations de surveillance sous-marine des États-Unis reste le réseau mondial de câbles d'écoute mis en place pour la première fois pendant la guerre froide, qui constitue toujours la meilleure infrastructure d'espionnage sous-marin au monde, selon deux sources de la marine ayant une connaissance directe du système.

Ces câbles ont joué un rôle déterminant dans la résolution du mystère entourant le submersible privé Titan qui a implosé en juin, tuant cinq personnes lors d'un voyage pour voir l'épave centenaire du Titanic, ont déclaré les sources.

La marine américaine a déclaré dans un communiqué qu'elle avait participé aux recherches du Titan après qu'une analyse des données acoustiques eut détecté une anomalie correspondant à une implosion. La marine n'a pas répondu aux questions de Reuters sur la manière dont elle avait obtenu les données acoustiques.

Au cours des trois dernières années, une partie de ce réseau de câbles a été étendue et remplacée par des câbles avancés équipés d'hydrophones et de capteurs de pointe afin de localiser avec plus de précision les navires ennemis, ont déclaré les deux personnes.

Une grande partie de ce travail a été effectuée par l'USNS Zeus, âgé de 40 ans, le premier et le seul navire câblier opérationnel spécialement construit pour la marine américaine, ont précisé les deux personnes. Les CS Dependable et CS Decisive, deux navires câbliers appartenant à l'entreprise privée américaine SubCom, ont également apporté leur aide. SubCom est devenu un acteur clé dans la guerre technologique avec la Chine, comme l'a rapporté Reuters en juillet.

Pour garder secret l'emplacement des câbles espions sous-marins américains, ces trois navires ont masqué leur position, ce que l'on appelle dans le secteur du transport maritime la mise en sommeil, selon les deux sources de la marine et une analyse des données de repérage des navires réalisée par Reuters.

Le droit international impose aux navires commerciaux de garder leurs transpondeurs d'identification allumés afin d'éviter les collisions et d'aider les autorités à lutter contre la criminalité maritime. Mais les nations peuvent obtenir des dérogations pour certains navires privés, en particulier ceux qui travaillent sur des projets de sécurité nationale, selon Stephen Askins, avocat maritime basé à Londres.

Entre le 1er janvier 2022 et le 22 août de cette année, le CS Dependable et le CS Decisive n'ont pas transmis de signaux d'identification pendant respectivement 60 % et 57 % des jours qu'ils ont passés en mer, selon les données du terminal Eikon du LSEG.

SubCom et le ministère américain de la défense n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant une éventuelle exemption pour les navires de SubCom.

Le deuxième élément du programme d'espionnage sous-marin des États-Unis est une flotte de cinq grands navires de type catamaran équipés du système SURTASS, dont les câbles sont équipés d'un dispositif d'écoute sonar et sont traînés dans l'océan.

En février 2020, la marine a attribué à Lockheed Martin un contrat de 287 millions de dollars pour la production de nouveaux réseaux de sonars remorqués avancés pour ces navires. Le premier de ces nouveaux câbles a été livré l'année dernière, selon deux sources de la marine.

Lockheed Martin n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La marine construit actuellement de nouvelles versions miniaturisées et mobiles qui peuvent être déployées sans être détectées, ont indiqué les sources. Ces modules, connus sous le nom de SURTASS expéditionnaire ou SURTASS-E, peuvent être placés dans des conteneurs de fret chargés sur n'importe quel navire à pont plat, ce qui permet aux navires commerciaux d'assurer la surveillance pour le compte de la marine, ont déclaré deux sources ayant connaissance du projet.

Au cours des trois dernières années, la marine a testé le système à partir d'un navire de ravitaillement en mer dans l'Atlantique, et il a depuis été utilisé dans le cadre d'opérations actives dans des lieux secrets, ont indiqué les sources.

En mai, le département d'État américain a déclaré qu'il avait approuvé la vente d'un système SURTASS-E d'une valeur de 207 millions de dollars au gouvernement australien.

Un porte-parole de la défense australienne a déclaré à Reuters que le pays investissait dans de nouvelles capacités de surveillance sous-marine afin de protéger les infrastructures essentielles et de suivre l'évolution des menaces sous-marines.

Le Japon exploite également une flotte de trois navires de surveillance des océans, équipés de câbles SURTASS américains, ont déclaré les deux sources de la marine américaine.

La marine japonaise, connue sous le nom de Force maritime d'autodéfense, a déclaré dans un communiqué qu'elle se coordonnait avec ses alliés pour contrer la menace navale croissante de la Chine ; elle a refusé de commenter spécifiquement les opérations de surveillance.

DES DRONES MARINS AUX OREILLES POINTUES

La marine expérimente de nouvelles méthodes d'écoute des sous-marins dans les zones où ses navires de guerre sont étroitement surveillés par la Chine, notamment le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale, ont déclaré deux sources au fait de ces efforts.

Il s'agit d'utiliser des méthodes plus furtives, telles que l'envoi de petits drones équipés de caméras infrarouges et de microphones sous-marins, et le largage de dispositifs d'écoute portables à partir de navires commerciaux, ont indiqué ces personnes.

L'une des premières tentatives réussies de fabrication d'une unité autonome de surveillance sous-marine a été le Transformational Reliable Acoustic Path System (TRAPS), développé par Leidos, une société de défense basée en Virginie et figurant au classement Fortune 500, selon les personnes interrogées. La marine a attribué à Leidos un contrat de 73 millions de dollars pour développer le système en 2019.

TRAPS se compose d'une boîte de traitement reliée à des capteurs pour l'océan profond. Il est conçu pour être posé sur le fond marin et écouter les sous-marins qui le survolent, à la manière d'un satellite sous-marin.

Ces unités d'espionnage sous-marines pourraient être subrepticement déposées sur le côté d'un navire de pêche ou d'un remorqueur en territoire ennemi, a déclaré à Reuters Chuck Fralick, directeur de la technologie chez Leidos et officier de la marine à la retraite.

Vous pouvez obtenir une capacité d'écoute ou de surveillance à peu près partout dans le monde, a déclaré M. Fralick.

La marine a également expérimenté de petits drones marins, notamment des voiliers sans équipage et des sous-marins miniatures autonomes dont la construction coûte entre 800 000 et 3 millions de dollars, ce qui représente un changement relativement minime dans le monde des systèmes de défense.

Ces engins ne sont pas encore armés. Mais ils peuvent être équipés de caméras haute définition, de microphones sous-marins, de liaisons satellites et d'autres équipements d'espionnage, ce qui donne à la marine un moyen peu coûteux d'étendre considérablement sa surveillance, a déclaré le porte-parole de la marine, M. Hawkins.

À l'avenir, ces navires pourraient être utilisés pour lancer des torpilles qui coulent les sous-marins, larguer des mines sous-marines ou déclencher des leurres qui émettent de forts bruits sous la surface pour confondre l'ennemi, ont déclaré deux sources de la marine.

La marine n'a pas répondu aux questions concernant l'armement des drones marins.

Saildrone, une entreprise basée à San Francisco et fondée en 2012 par l'ingénieur britannique Richard Jenkins, recueille depuis des années des données à partir de ses voiliers sans pilote afin de suivre les mouvements de la vie marine et de mesurer les effets du changement climatique.

Aujourd'hui, ce sont des clients militaires qui l'appellent. Au cours des deux dernières années, Saildrone a fourni à la marine américaine 22 de ses bateaux solaires, dont le Voyager de 33 pieds, qui peut être équipé d'une caméra intelligente et de divers capteurs. La marine a confirmé l'achat de Saildrones.

Bien que la marine n'ait pas encore passé de commandes importantes, Saildrone et d'autres start-ups spécialisées dans les drones affirment qu'elles sont prêtes à fournir des centaines de navires par an.

Le porte-parole de la marine, M. Hawkins, a refusé de préciser le nombre de navires sans équipage que l'armée pourrait acquérir. Mais il a déclaré que l'industrie des drones maritimes était à l'aube d'une révolution technologique.