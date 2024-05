Le département d'État américain a déclaré samedi que les États-Unis étaient "profondément préoccupés" par les exercices militaires de la Chine dans le détroit de Taïwan et autour de Taïwan, et les a vivement encouragés à faire preuve de retenue.

"L'utilisation d'une transition normale, routinière et démocratique comme excuse pour des provocations militaires risque d'entraîner une escalade et d'éroder les normes de longue date qui, depuis des décennies, maintiennent la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a déclaré le département d'État dans un communiqué.

Le département a publié cette déclaration après que la Chine a mis fin à deux jours de jeux de guerre autour de Taïwan, au cours desquels elle a simulé des attaques avec des bombardiers et s'est entraînée à aborder des navires, des exercices que Taïwan a condamnés samedi comme étant une "provocation flagrante".

La Chine, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a lancé les exercices "Joint Sword - 2024A" trois jours après l'accession à la présidence de Taïwan de Lai Ching-te, un homme que Pékin qualifie de "séparatiste".

Pékin a déclaré que ces exercices constituaient une "punition" pour le discours d'investiture prononcé lundi par Lai, dans lequel il a déclaré que les deux rives du détroit de Taïwan n'étaient "pas subordonnées l'une à l'autre", ce que la Chine considère comme une déclaration selon laquelle les deux rives sont des pays distincts.