Les Etats-Unis soutiennent les Philippines contre les "intimidations" chinoises en mer de Chine méridionale, selon un responsable américain

La visite aux Etats-Unis cette semaine du président philippin Ferdinand Marcos Jr souligne la force et l'endurance de l'alliance entre les deux pays, a déclaré le secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Daniel J. Kritenbrink.

Les Philippines ont accusé vendredi les garde-côtes chinois de "manœuvres dangereuses" et de "tactiques agressives" en mer de Chine méridionale, dans le cadre d'une nouvelle confrontation maritime entre les deux pays. La Chine a déclaré que les navires philippins avaient commis des "actes de provocation délibérés".

"Nous restons profondément préoccupés par l'intimidation et le harcèlement continus (de la part de la Chine) à l'encontre des navires philippins qui continuent d'effectuer des patrouilles de routine dans la zone économique exclusive des Philippines", a-t-il déclaré lors d'une téléconférence depuis les États-Unis.

"De telles actions et un tel comportement de la part de Pékin sont vraiment inacceptables.

M. Kritenbrink a également déclaré que les États-Unis et leurs partenaires reconnaissaient l'importance du maintien de la paix dans le détroit de Taïwan.

Les Philippines et les États-Unis ont réaffirmé lundi leur alliance de sécurité vieille de plusieurs décennies lors d'un voyage qui marque un tournant spectaculaire dans leurs relations, alors que les deux pays cherchent des moyens de repousser l'affirmation de la Chine près de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi à M. Marcos que l'engagement des États-Unis à défendre leur allié était "inébranlable". M. Marcos a déclaré que la région présentait "sans doute la situation géopolitique la plus compliquée du monde à l'heure actuelle".

Sous Rodrigo Duterte, le prédécesseur anti-américain de M. Marcos, les relations se sont détériorées car il a cherché à courtiser la Chine tout en critiquant ouvertement Washington.

M. Kritenbrink s'est dit "exceptionnellement confiant" dans les relations bilatérales.