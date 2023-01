Les États-Unis vont augmenter le nombre de missiles antinavires au Japon -sources

Bien que le nombre total de troupes américaines au Japon ne changera pas, les nouveaux déploiements pourraient être les premiers d'une série d'annonces cette année sur les forces militaires en Asie visant à faire réfléchir Pékin à deux fois avant d'initier tout conflit.

L'accord entre le Japon et les États-Unis, qui fait suite à près d'un an de pourparlers, sera annoncé mercredi après une réunion à Washington entre le secrétaire à la défense Lloyd Austin, le secrétaire d'État Antony Blinken et leurs homologues japonais.

Austin rencontrera le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada jeudi au Pentagone, suivi d'une réunion entre le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida vendredi.

Cette initiative intervient après que le Japon ait dévoilé le mois dernier son plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale - un plan quinquennal de grande envergure qui était autrefois impensable dans ce pays pacifiste, mais qui est alimenté par les préoccupations liées aux actions de la Chine dans la région.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mardi que l'alliance entre le Japon et les États-Unis devait s'assurer de "ne pas nuire aux intérêts de tierces parties, ainsi qu'à la paix et à la stabilité régionales."

Les missiles antinavires arriveraient au Japon dans le cadre d'un régiment rénové du Corps des Marines, composé de 2 000 hommes, qui se concentrera sur le renseignement, la surveillance et le transport avancés, ont indiqué les responsables. Le déménagement devrait être achevé d'ici 2025.

Les responsables ont ajouté qu'une compagnie distincte de l'armée américaine d'environ 300 soldats et 13 navires serait déployée d'ici le printemps pour aider à transporter les troupes et les équipements américains et japonais, permettant ainsi une dispersion rapide des forces.

Le Japon a observé avec une inquiétude croissante la belligérance de la Chine envers Taïwan, Pékin cherchant à affirmer ses revendications de souveraineté sur l'île.

Bien que le Japon et Taïwan, une île autonome que la Chine revendique comme sienne, n'aient pas de liens diplomatiques officiels, ils entretiennent d'étroites relations officieuses et partagent les mêmes préoccupations quant à l'augmentation des activités militaires de la Chine.

La Chine a organisé des exercices militaires près de Taïwan en août après une visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, et a notamment lancé cinq missiles en mer près d'Okinawa, dans la zone économique exclusive du Japon.

Le Japon accueille 18 000 Marines américains, la plus grande concentration en dehors des États-Unis. La plupart d'entre eux se trouvent dans des bases situées sur l'île principale d'Okinawa, qui fait partie d'une chaîne qui s'étend le long du bord de la mer de Chine orientale jusqu'à environ 100 km (62 miles) de Taïwan.

L'importante présence militaire américaine a alimenté le ressentiment local, le gouvernement d'Okinawa demandant à d'autres parties du Japon d'accueillir une partie de la force. Au total, il y a environ 54 000 soldats américains au Japon.