Les Etats-Unis vont renforcer l'armée de l'air étirée de Taiwan avec 428 millions de dollars de pièces détachées

L'armée de l'air de Taïwan est bien équipée mais vieillissante, et est éclipsée par celle de la Chine. Pékin considère l'île gouvernée démocratiquement comme son territoire et, depuis environ trois ans, effectue des sorties quotidiennes près de Taïwan.

Depuis début août, lorsque la Chine a organisé des jeux de guerre autour de Taïwan après la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, l'armée de l'air chinoise a également régulièrement franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui servait de frontière officieuse.

Le Pentagone, dans deux déclarations publiées mardi en fin de journée, a déclaré que les pièces serviraient au soutien des F-16 de Taïwan, des avions de combat de défense indigène et de tous les autres avions et systèmes ou sous-systèmes d'origine américaine.

"La vente proposée contribuera au maintien de la flotte aérienne du bénéficiaire, améliorant sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures tout en fournissant des capacités de défense et de transport essentielles à la sécurité régionale", est-il précisé.

Le ministère de la défense de Taïwan a déclaré mercredi que la vente devrait "prendre effet" dans un délai d'un mois, et a proposé ses remerciements.

Alors que la Chine tente de "normaliser" ses activités militaires près de Taïwan et exerce des pressions sur son espace aérien et maritime ainsi que sur sa capacité d'entraînement et de réaction, la vente sera d'une grande aide, a ajouté le ministère.

Elle "aidera à maintenir l'équipement et le réapprovisionnement adéquats des avions de chasse de notre armée de l'air, à répondre aux besoins des opérations de défense et de l'entraînement à la préparation au combat, et à garantir que notre puissance de combat traditionnelle ne tombera pas", selon le communiqué.

Les États-Unis sont le plus important fournisseur d'armes international de Taïwan, malgré l'absence de liens diplomatiques officiels.

La Chine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de cesser de vendre des armes à Taïwan et a imposé des sanctions aux fabricants d'armes américains.