Les Palaos demandent un plus grand soutien des États-Unis alors qu'ils renégocient l'accord bilatéral

Les Palaos et deux autres États insulaires du Pacifique, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie, renégocient actuellement les accords conclus avec les États-Unis dans les années 1980, qui confèrent à Washington la responsabilité de la défense et le droit à des bases militaires en échange d'un soutien économique.

Ces accords, connus sous le nom de "Compacts de libre association", doivent expirer en 2024 dans le cas de Palau et l'année prochaine pour les deux autres États. Des experts et d'anciens fonctionnaires américains avertissent que les nations insulaires pourraient se tourner vers la Chine pour obtenir un soutien en cas d'échec des négociations.

Dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), le ministre des Affaires étrangères des Palaos, Gustav Aitaro, a déclaré que lors d'un premier examen du pacte de son pays, l'administration américaine "a proposé une aide inadéquate inacceptable".

Toutefois, a-t-il ajouté, le président américain Joe Biden a depuis lors nommé un envoyé spécial "qui, nous en sommes convaincus, obtiendra de son gouvernement qu'il réponde au moins aux besoins minimaux des Palaos afin que notre peuple puisse atteindre un niveau de vie décent sans avoir à partir."

"C'est essentiel pour permettre à la relation de perdurer, comme le souhaite mon gouvernement", a déclaré M. Aitaro. "Il espère que lors de notre prochaine intervention devant l'Assemblée générale, nous serons en mesure de faire état d'un accord à cet égard."

M. Aitaro a déclaré que Palau, qui compte un peu plus de 18 000 habitants, avait besoin d'une plus grande aide financière et de programmes, ainsi que d'investissements publics et privés pour développer son économie.

Palau est reconnaissant de l'aide que les États-Unis et d'autres gouvernements, tels que Taïwan et le Japon, ont fournie, a déclaré M. Aitaro.

"Mais nous avons besoin de plus maintenant, tout comme nous avons besoin de mesures pour combattre et nous adapter à la montée des eaux due au changement climatique", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était particulièrement nécessaire de déplacer l'hôpital de Palau d'un terrain qui est maintenant régulièrement inondé vers un terrain plus élevé.

Palau a connu un certain développement depuis la signature du pacte avec les États-Unis, "mais trop peu".

Aitaro a également fait l'éloge de Taïwan, revendiquée par la Chine, et a déclaré que les Nations Unies devraient l'accepter dans le système de l'ONU.

Les remarques d'Aitaro sont intervenues un jour avant que le secrétaire d'État américain Antony Blinken n'accueille une réunion en marge de l'AGNU visant à mieux coordonner l'aide à la région insulaire du Pacifique.

La semaine prochaine, M. Biden accueillera un sommet avec les dirigeants des îles du Pacifique. Son chef de la politique asiatique, Kurt Campbell, a déclaré cette semaine qu'il reflétait "un désir de démontrer clairement notre engagement plus important envers le Pacifique à l'avenir."