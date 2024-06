Les marchés boursiers des pays émergents d'Asie ont été confrontés à un deuxième mois de sorties de capitaux étrangers en mai, alors que les données économiques américaines solides ont alimenté le scepticisme à l'égard des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les données des bourses de l'Inde, de l'Indonésie, du Viêt Nam, de la Thaïlande, de la Corée du Sud, des Philippines et de Taïwan ont révélé que les investisseurs étrangers ont retiré un montant net de 3,58 milliards de dollars des actions régionales le mois dernier, après des ventes nettes d'une valeur de 4,92 milliards de dollars en avril.

Le mois dernier, l'amélioration de la confiance des consommateurs américains et les perspectives positives du marché du travail ont conduit les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis. En outre, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a indiqué que les responsables politiques s'attendent à ce que l'inflation prenne plus de temps que prévu pour atteindre l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Les actions indiennes ont fait l'objet d'une importante sortie de capitaux étrangers de 3,06 milliards de dollars le mois dernier, soit l'exode mensuel le plus important depuis janvier, en raison de l'incertitude entourant les résultats des élections générales dans le pays.

Mardi, le NSE Nifty 50 et le S&P BSE Sensex ont tous deux plongé d'environ 6 %, marquant leur plus forte baisse en plus de quatre ans, alors que les résultats des élections indiquaient une faible majorité pour l'alliance du Premier ministre Narendra Modi.

Les actions ont depuis rebondi, les investisseurs attendant avec impatience la formation d'un nouveau gouvernement sous l'égide de Modi.

Kunal Vora, responsable de la recherche sur les actions indiennes chez BNP Paribas, a déclaré que certains investisseurs étrangers pourraient choisir de réduire leurs positions surpondérées et d'allouer des capitaux à d'autres pays émergents comme la Chine jusqu'à ce que la poussière retombe sur la formation du gouvernement et l'attribution des ministères clés.

"Les investisseurs étrangers pourraient utiliser toute consolidation potentielle comme une opportunité d'achat. Toutefois, cette fois-ci, ils pourraient se tourner davantage vers les grandes capitalisations et les valeurs défensives", a déclaré Prerna Garg, associée en stratégie actions chez HSBC.

"Lorsque la poussière sera retombée et que le budget, début juillet, apportera plus de clarté sur le plan politique, nous pensons que les investisseurs se sentiront plus à l'aise pour revenir à leur histoire de croissance préférée."

Entre-temps, les marchés d'actions en Indonésie, au Viêt Nam, en Corée du Sud, en Thaïlande et aux Philippines ont enregistré des sorties nettes de capitaux étrangers de 881 millions de dollars, 747 millions de dollars, 679 millions de dollars, 451 millions de dollars et 174 millions de dollars, respectivement.

À l'inverse de la tendance, les actions taïwanaises ont obtenu un montant net de 2,41 milliards de dollars de capitaux étrangers, après des ventes nettes de 4,61 milliards de dollars au cours du mois précédent.

"Nous pensons que le marché taïwanais a continué à bénéficier de l'optimisme du développement de l'IA, étant donné sa position unique dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs", a déclaré Jason Lui, responsable de la stratégie des actions et des produits dérivés de l'APAC chez BNP Paribas.