Les actions sud-coréennes et taïwanaises ont bénéficié d'un afflux massif d'investissements étrangers au mois de mai, en raison d'un regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle (IA) et de la demande qui en découle pour les actions des exportateurs de matériel informatique de la région.

Les données des bourses de Corée du Sud, de Taïwan, d'Inde, d'Indonésie, des Philippines, de Thaïlande et du Viêt Nam montrent que les étrangers ont acheté des actions régionales pour une valeur nette de 11,74 milliards de dollars en mai, soit le montant le plus élevé depuis novembre 2022.

Plus précisément, les actions taïwanaises ont attiré un afflux massif de 4,4 milliards de dollars, suivies par les actions sud-coréennes avec 3,1 milliards de dollars. Les deux marchés ont représenté environ 64 % des entrées totales de la région le mois dernier.

L'essor de ChatGPT, lancé l'année dernière, a propulsé la frénésie de l'IA et déclenché un rallye mondial des actions des fabricants de puces.

"La chasse aux actions de semi-conducteurs sur l'optimisme entourant la demande d'IA a été un thème clé pour les investisseurs, et l'exposition significativement plus élevée de la Corée du Sud et de Taiwans à cette industrie peut expliquer le montant plus important des entrées nettes par rapport au reste de la région", a déclaré Yeap Jung Rong, stratège de marché chez IG.

Pendant ce temps, les étrangers ont décroché une valeur nette de 5,3 milliards de dollars d'actions indiennes, leur plus grand achat mensuel depuis août 2022, stimulé par sa forte croissance économique au cours du trimestre de mars.

"La croissance du PIB a été une surprise positive significative, et la forte croissance du crédit bancaire ainsi que le recouvrement de la TPS soulignent les perspectives de croissance robuste des entreprises, selon nous", a déclaré Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

Par ailleurs, les actions thaïlandaises, vietnamiennes et philippines ont subi des sorties de fonds de 995 millions de dollars, 134 millions de dollars et 81 millions de dollars, respectivement, le mois dernier.

Contrairement à l'importante liquidation de 2022, les investisseurs étrangers ont été des acheteurs nets d'actions asiatiques cette année, soutenus par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale adopterait des mesures de resserrement monétaire moins agressives pour lutter contre les pressions inflationnistes.

Une série de données économiques, ainsi que la rhétorique dovish des responsables de la Fed la semaine dernière, ont renforcé les paris selon lesquels la Fed s'abstiendra probablement de relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin.