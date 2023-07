En juin, les actions indiennes ont bénéficié du plus grand nombre d'entrées de capitaux étrangers parmi les marchés émergents d'Asie hors Chine, les actions ayant atteint des sommets grâce aux prévisions de bénéfices solides pour le deuxième trimestre, à l'amélioration des perspectives économiques et à la reprise des pluies de mousson.

Les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour un montant net de 5,7 milliards de dollars le mois dernier, ce qui représente l'afflux le plus important depuis août 2022, selon les données de la bourse.

Elizabeth Soon, responsable des actions Asie hors Japon chez Pinebridge Investments, a déclaré que les bénéfices indiens du premier trimestre avaient été solides, ce qui a contribué à encourager les investisseurs étrangers à affluer, en particulier dans le secteur financier.

"Les industries de base comme le ciment, le charbon, l'électricité et l'acier sont également en croissance, et les allocations d'actions des investisseurs nationaux et étrangers devraient alimenter les marchés locaux", a-t-elle déclaré.

Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG, a déclaré qu'une reprise économique timide en Chine, malgré la levée des restrictions sévères liées à la pandémie, a redirigé les capitaux vers l'Inde.

Taïwan a également enregistré des entrées nettes de capitaux étrangers en juin, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, grâce à la reprise mondiale des valeurs technologiques.

Minyue Liu, spécialiste de l'investissement chez BNP Paribas, a déclaré que les perspectives positives pour le cycle mondial du matériel technologique et l'élan continu des thèmes technologiques tels que l'IA pourraient continuer à soutenir les flux vers Taïwan.

Les Philippines ont également bénéficié d'un afflux net d'investissements étrangers de 97 millions de dollars.

En revanche, la Corée du Sud a enregistré des sorties nettes de 1,2 milliard de dollars, les actions ayant chuté en raison de l'affaiblissement de l'activité économique en Chine. L'Indonésie et la Thaïlande ont enregistré des sorties nettes de 294 millions de dollars et de 242 millions de dollars respectivement.

Dans l'ensemble, cependant, ces sept marchés asiatiques ont connu de fortes entrées cette année, après de fortes sorties l'année dernière, la Réserve fédérale s'étant montrée moins agressive dans ses mesures de resserrement monétaire pour faire face aux pressions inflationnistes.

Au cours du premier semestre de cette année, les entrées nettes sur leurs marchés d'actions se sont élevées à 26,6 milliards de dollars. À titre de comparaison, les sorties nettes ont atteint 57,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année dernière.

"À l'avenir, les actions asiatiques pourraient continuer à attirer des flux positifs dans l'environnement de risque mondial qui prévaut, mais nous nous heurtons néanmoins à un mur d'inquiétude", a déclaré Jun Rong d'IG.

"Les attentes du marché semblent s'orienter vers un scénario d'atterrissage en douceur dans les grandes économies telles que les États-Unis", a-t-il ajouté.