Les actions des marchés émergents ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis plus d'un an, tandis que la hausse du fabricant de puces TSMC a permis aux actions taïwanaises d'atteindre leur plus haut niveau historique.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a gagné 0,5% à 0851 GMT, touchant brièvement un niveau jamais vu depuis janvier 2023.

Les actions taïwanaises ont atteint un niveau record, menées par un bond de 4,6% des actions de TSMC après que le plus grand fabricant de puces contractuel au monde ait obtenu une subvention de 6,6 milliards de dollars pour une usine de production en Arizona.

Parmi les autres bourses asiatiques, les actions sud-coréennes ont terminé en baisse en raison d'une certaine prudence à l'approche des élections qui se tiendront mercredi dans le pays et qui détermineront la composition de l'Assemblée nationale, forte de 300 membres.

Les devises des marchés émergents ont augmenté de 0,1 % par rapport à un dollar faible, alors que les données sur l'inflation américaine sont attendues cette semaine.

"Cette semaine, un grand nombre de marchés asiatiques sont absents. Le manque de liquidité et peut-être l'IPC demain, maintiennent les mouvements de change plus modérés", a déclaré Alex Loo, stratège macro et FX chez TD Securities.

"Une grosse surprise à la hausse sur l'IPC pourrait déclencher un rallye du dollar.

Les marchés philippins et indonésiens sont fermés en raison de jours fériés. Les marchés du Golfe et la bourse égyptienne seront également fermés le reste de la semaine pour les vacances de l'Aïd al-Fitr et rouvriront le dimanche 14 avril.

Le shekel israélien a augmenté de 0,3 %, après avoir fait un bond de 1,8 % par rapport au dollar lundi, suite au maintien des taux d'intérêt par la banque centrale.

En Europe centrale et orientale, le zloty polonais a augmenté de 0,2 % par rapport à l'euro, s'approchant des niveaux observés pour la dernière fois au début de l'année 2020, les marchés se positionnant en vue d'un afflux attendu de fonds de l'Union européenne.

Les marchés ont été peu touchés par les élections locales en Pologne, où le parti d'opposition nationaliste Droit et Justice (PiS) a remporté le vote populaire, selon les résultats définitifs de lundi.

Le rouble russe s'est légèrement renforcé par rapport au dollar américain, tandis que le rand sud-africain a augmenté de 0,7 %.

Ailleurs dans les marchés émergents, le Salvador a lancé une offre publique d'achat pour sa dette extérieure due entre 2025 et 2029, a déclaré le président élu Nayib Bukele lundi dans un message sur la plateforme de médias sociaux X.

Le Fonds monétaire international a déclaré que son personnel était parvenu à un accord avec les autorités de Côte d'Ivoire sur la révision de deux programmes de prêt, ce qui ouvrira la voie au déboursement de 574 millions de dollars, une fois approuvé par le conseil d'administration du FMI.

Le président bulgare, Roumen Radev, a nommé un gouvernement intérimaire dirigé par le premier ministre Dimitar Glavchev et a fixé au 9 juin la date des élections anticipées, a déclaré le bureau du président dans un communiqué.

L'indice de référence des actions pakistanaises a franchi le niveau clé de 70 000 pour atteindre un record historique, pour la quatrième session consécutive.

