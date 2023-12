La bourse de Shenzhen, en Chine, et la bourse des valeurs mobilières d'Abou Dhabi ont convenu de promouvoir les investissements et les cotations transfrontaliers, dans le cadre de la dernière vague de coopération entre les institutions de pays qui cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de l'Occident.

Cet accord intervient quelques jours après un pacte similaire entre la bourse de Shenzhen et la bourse saoudienne, et moins d'un mois après un autre pacte entre la bourse de Shanghai et le marché financier de Dubaï.

"Ce que nous constatons, c'est que les flux d'investissement internationaux se déplacent", a déclaré Mike Wardle, directeur général du groupe de réflexion Z/Yen Group, basé à Londres.

De nombreux investissements commencent à affluer en Chine depuis le Moyen-Orient et vice versa, a-t-il ajouté, alors même que certains investisseurs mondiaux quittent la Chine pour des pays d'Asie du Sud-Est, tels que le Viêt Nam ou la Malaisie.

La signature du protocole d'accord entre la bourse de Shenzhen, dans le sud de la Chine, et la bourse des valeurs mobilières d'Abou Dhabi (ADX), dans les Émirats arabes unis, a été annoncée mercredi en fin de journée.

Hong Kong, sous domination chinoise, a également renforcé ses liens avec le Moyen-Orient, avec le lancement récent du premier fonds négocié en bourse (ETF) de la région Asie-Pacifique qui suit les actions de l'Arabie saoudite.

Le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund, porte son investissement à environ 200 millions de dollars dans la société chinoise eWTP Capital, qui cible les jeunes entreprises innovantes, a indiqué le gouvernement dans un communiqué publié ce mois-ci.

Le Moyen-Orient est devenu de plus en plus important pour Pékin, alors que les liens avec Washington se sont détériorés en raison de désaccords sur une série de questions allant du commerce et de la technologie aux droits de l'homme et à Taïwan.

"Les pays du Golfe considèrent qu'il est dans leur intérêt d'établir des relations solides avec la Chine", a déclaré M. Wardle, alors qu'ils cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de leur partenaire commercial traditionnel, les États-Unis.

"Ils souhaitent établir une plus grande connectivité avec les différentes parties du monde", a-t-il ajouté. "La Chine est une économie d'une telle ampleur. Ils veulent être impliqués dans une partie de cette économie".

Le pacte entre la bourse de Shenzhen et l'ADX vise à renforcer la coopération transfrontalière en matière d'indices et d'ETF, ainsi qu'à explorer les possibilités de financement international, ont indiqué les deux organismes dans des déclarations distinctes. (Reportage de Samuel Shen et Tom Westbrook ; Rédaction de Clarence Fernandez)