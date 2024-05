Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, rencontrera son homologue chinois vendredi pour la première fois depuis 2022 afin de discuter de questions épineuses telles que Taïwan et la mer de Chine méridionale, mais aussi de l'importance de la communication, ont indiqué des responsables du Pentagone.

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont efforcés de gérer les tensions et, en novembre, les deux dirigeants ont accepté de reprendre des discussions militaires directes.

Depuis lors, les armées des deux parties ont tenu des discussions, mais la réunion de M. Austin avec le ministre Dong Jun en marge du dialogue Shangri-La à Singapour sera le plus haut engagement en personne sur les questions militaires depuis la rencontre entre M. Biden et M. Xi.

"Le secrétaire d'État soulignera à nouveau l'importance de poursuivre les communications entre militaires, de se parler non seulement lorsque les choses sont relativement calmes, mais aussi et surtout lorsque nous avons des divergences sur des questions importantes", a déclaré un haut responsable américain de la défense, sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Le sommet sur la sécurité du Shangri-La Dialogue, qui se tient à Singapour de vendredi à dimanche, sera l'occasion pour M. Austin et M. Dong de prononcer des allocutions.

En octobre, l'armée américaine a déclaré que des avions militaires chinois avaient effectué des manœuvres risquées ou imprudentes à proximité d'avions américains près de 200 fois depuis 2021. Depuis lors, toutefois, ces manœuvres dangereuses impliquant les deux pays ont considérablement diminué.

M. Austin a rencontré son homologue chinois pour la dernière fois en personne en 2022, lorsqu'il s'est entretenu avec le ministre chinois de la défense de l'époque, Wei Fenghe. Cette année, il s'est entretenu par téléphone avec M. Dong.

Le fonctionnaire a déclaré que M. Austin évoquerait également des "questions de sécurité régionale et mondiale".

Il s'agit notamment des tensions maritimes croissantes en mer de Chine méridionale entre Manille et Pékin, les Philippines ayant accusé la Chine d'utiliser des canons à eau et de bloquer les manœuvres sur les hauts-fonds et les récifs contestés.

Le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr. prononcera un discours vendredi soir lors du sommet sur la sécurité à Singapour, où il devrait aborder ces questions.

La Chine revendique sa souveraineté sur les hauts-fonds et sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris les parties revendiquées par les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Viêt Nam, en dépit d'une décision rendue en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui a estimé que les vastes revendications de Pékin ne reposaient sur aucune base juridique.

Les deux responsables de la défense devraient également discuter de Taïwan. M. Austin réitérera la politique de la "Chine unique" menée de longue date par les États-Unis, mais il évoquera également les activités militaires de la Chine à proximité de Taïwan.

La semaine dernière, la Chine a mis fin à deux jours de jeux de guerre autour de Taïwan, au cours desquels elle a simulé des attaques avec des bombardiers et s'est entraînée à arraisonner des navires, des exercices que Taïwan a condamnés en les qualifiant de "provocation flagrante" et en détaillant l'augmentation du nombre d'avions de guerre et de navires de guerre chinois.

Pékin a déclaré que ces exercices constituaient une "punition" pour le discours d'investiture du président taïwanais Lai Ching-te, qui avait déclaré que les deux rives du détroit de Taïwan n'étaient "pas subordonnées l'une à l'autre".

Les États-Unis sont également de plus en plus préoccupés par le soutien de la Chine à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine et surveillent de près les mouvements d'armes entre Pékin et Moscou.

Les experts estiment que l'engagement entre les chefs militaires américains et chinois est important pour éviter les erreurs de communication, mais qu'il est peu probable qu'une seule réunion permette de réaliser des progrès majeurs.

"Je ne pense pas qu'ils auront beaucoup de temps pour avoir un dialogue de fond", a déclaré Derek Grossman, analyste de la défense à la Rand Corporation. "Ce type de discussions a généralement lieu lorsqu'il ne s'agit pas d'événements secondaires par rapport à l'événement principal.