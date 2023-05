Les commandes à l'exportation de Taïwan ont reculé pour le huitième mois en avril et n'ont pas atteint les prévisions, en raison de la faiblesse de la demande de produits technologiques et du ralentissement de la croissance mondiale, les perspectives restant sombres.

Les commandes à l'exportation de l'île, un indicateur de la demande technologique mondiale, ont chuté de 18,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 42,49 milliards de dollars, a déclaré le ministère des affaires économiques lundi.

Avril est le huitième mois consécutif de contraction, bien qu'il y ait eu une amélioration par rapport à la chute de 25,7 % en mars, la plus forte baisse en près de 14 ans. Toutefois, le chiffre d'avril est inférieur à la baisse de 13,9 % prévue par un sondage Reuters.

Le ministère a réitéré ses précédents avertissements selon lesquels la persistance d'une inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, ainsi que les répercussions mondiales de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pourraient continuer à entraver la dynamique de croissance économique dans les mois à venir.

Les commandes continueront à se contracter au cours du premier semestre, a-t-il ajouté.

La tendance à la baisse des commandes devrait se poursuivre jusqu'au quatrième trimestre, selon le gouvernement.

Les commandes de produits de télécommunications ont baissé de 0,9 % et celles de produits électroniques ont chuté de 21,9 % par rapport à l'année précédente, selon le communiqué.

Le ministère a également réaffirmé sa conviction que ces facteurs négatifs pourraient être compensés par des facteurs positifs tels que la demande renouvelée pour les technologies émergentes comme l'IA, l'informatique à haute performance, les centres de données en nuage et l'électronique automobile.

Les entreprises taïwanaises, telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, sont des fournisseurs majeurs d'Apple Inc , de Qualcomm Inc et d'autres entreprises technologiques mondiales.

Le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes à l'exportation en mai diminuent de 23,3 % à 26,9 % par rapport à l'année précédente.

En avril, les commandes taïwanaises en provenance de Chine ont baissé de 24,2 % par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 33,8 % en mars.

Les commandes en provenance des États-Unis ont chuté de 15,2 % par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 20,7 % le mois précédent.

Les commandes en provenance d'Europe ont baissé de 26,6%, contre une baisse de 33,8% en mars. Les commandes en provenance du Japon ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel. (Reportage de Liang-sa Loh et Faith Hung ; Rédaction de Ben Blanchard et Bernadette Baum)