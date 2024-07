Les commandes à l'exportation de Taïwan ont augmenté moins que prévu en juin en raison de la faiblesse de la demande de la Chine, principal partenaire commercial de l'île, et de celle des ordinateurs portables et des téléphones mobiles, même si les puces électroniques ont continué à bénéficier de l'essor des applications d'intelligence artificielle (IA).

Le mois dernier, les commandes à l'exportation ont augmenté de 3,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 45,56 milliards de dollars, a déclaré le ministère des affaires économiques lundi. Ce chiffre a largement manqué le gain de 12,5 % prévu par un sondage Reuters, et a marqué un recul par rapport à l'expansion de 7 % du mois de mai.

Les commandes de biens en provenance de Taïwan, qui abrite des géants de la technologie tels que le fabricant de puces TSMC, l'un des principaux producteurs de puces d'intelligence artificielle, sont un indicateur de la demande mondiale en matière de technologie.

En juin, les commandes taïwanaises de produits de télécommunications ont augmenté de 3,6 % par rapport à l'année précédente, tandis que les produits électroniques ont progressé de 6,3 % par rapport à l'année précédente, sous l'effet de la forte demande en matière d'intelligence artificielle et d'informatique de haute performance, a indiqué le ministère.

Toutefois, les commandes globales en provenance de Chine n'ont augmenté que de 3,5 %, contre un bond de 10,1 % le mois précédent. Les commandes en provenance des États-Unis ont augmenté de 3,7 %, soit un peu plus que la hausse de 3,1 % enregistrée en mai.

L'économie chinoise a progressé beaucoup plus lentement que prévu au cours du deuxième trimestre, le ralentissement prolongé de l'activité immobilière et l'insécurité de l'emploi ayant eu raison d'une reprise fragile.

Le ministère taïwanais de l'économie a déclaré que la demande d'ordinateurs portables et de téléphones mobiles avait également été faible le mois dernier.

Bien que la demande de puces et de serveurs informatiques ait été "vive" en raison de l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, d'autres facteurs ont assombri l'horizon, a-t-il ajouté.

"La croissance de l'économie mondiale continuera d'être affectée par des taux d'intérêt élevés, et les risques liés au commerce entre les États-Unis et la Chine et aux questions géopolitiques demeurent, ce qui pourrait freiner l'élan de la croissance du commerce mondial.

Le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que les commandes à l'exportation en juillet se situent entre une contraction de 2,6 % et une expansion de 1,6 % en glissement annuel.

Les commandes en provenance d'Europe ont augmenté de 6,3 % en juin, après avoir été stables en mai.

Au Japon, les commandes ont baissé de 9,2% le mois dernier, contre une contraction de 15,1% en mai. (Rapporté par Emily Chan et Ben Blanchard, édité par Bernadette Baum et Peter Graff)