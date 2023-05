Le Japon et la France ont déclaré vendredi qu'ils souhaitaient approfondir leur coopération bilatérale après avoir convenu au début du mois d'accélérer les discussions sur un cadre d'exercices militaires conjoints, Paris espérant faire pression pour obtenir des accords d'accès réciproques.

S'exprimant à la veille d'un sommet du Groupe des Sept dans la ville japonaise d'Hiroshima, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion de développer un "partenariat exceptionnel".

Au début du mois, les ministres des deux alliés avaient donné pour instruction à leurs ministères respectifs d'accélérer les progrès sur les points suivants

des discussions ... pour un cadre permanent qui améliorerait les procédures administratives, juridiques et politiques pour mener des exercices militaires conjoints.

Cette décision intervient après que le Japon a annoncé, en décembre, son plus important renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, s'éloignant ainsi de son pacifisme traditionnel.

pacifisme traditionnel. Le Japon a signé des accords d'accès réciproque (RAA) avec l'Australie et le Royaume-Uni.

Ces accords créent des cadres destinés à faciliter la coopération militaire, notamment en facilitant l'entrée de personnel et d'équipement étrangers pour la force en visite.

Le ministre français de la défense, Sébastien Lecornu, a déclaré le mois dernier

que Paris espérait conclure des RAA avec le Japon, ce qui permettrait aux deux parties de renforcer leur opérabilité et leurs échanges militaires.

"Je souhaite également que nous puissions poursuivre la feuille de route bilatérale définie ensemble, qui a été finalisée, ce qui nous permettra de rendre notre coopération bilatérale encore plus forte pour les années à venir", a déclaré le président Emmanuel Macron avant de s'entretenir avec M. Kishida.

Tokyo a cherché à renforcer les liens en matière de défense en raison des inquiétudes suscitées par la Chine, notamment ses pressions sur Taïwan, la liberté de navigation dans la région et les différends commerciaux.

Le Japon et la France ont déjà organisé de nombreux exercices militaires conjoints au cours des dernières années, de manière bilatérale et dans le cadre d'un groupe plus large.

Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération en matière d'équipements et de technologies de défense, en mettant l'accent sur la nouvelle génération d'équipements de détection des mines.

La France possède des territoires d'outre-mer dans l'Indo-Pacifique et des forces armées stationnées dans la région. Elle a cherché à développer

sa présence dans l'Indo-Pacifique.

Elle souhaite également souligner comment elle peut jouer un rôle plus important dans l'industrie de la défense japonaise, comme elle l'a fait dans le secteur de l'énergie nucléaire civile, alors que M. Kishida adopte une politique militaire plus musclée

dans la région.

Après avoir signé des accords de coopération en matière de défense avec Canberra et Londres, le Japon pourrait en signer un avec les Philippines. Ces accords devraient permettre un déploiement plus rapide des forces armées lors d'exercices militaires conjoints et en cas de catastrophes naturelles.

Un représentant du ministère japonais des affaires étrangères a refusé de qualifier le cadre que les gouvernements français et japonais sont en train de mettre en place de "cadre de coopération".

que les gouvernements français et japonais travaillent à l'élaboration d'un RAA, mais il a indiqué qu'ils accéléraient les pourparlers en vue de rationaliser les processus administratifs liés au déploiement des forces.

déploiement des forces.