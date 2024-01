Les élections à Taïwan pourraient apaiser les inquiétudes mondiales concernant les relations de l'île avec la Chine, tout en provoquant un léger repli sur le marché intérieur lundi, les investisseurs craignant que le résultat n'entrave la politique économique.

Le vice-président Lai Ching-te a remporté la présidence samedi, le troisième mandat consécutif de son parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste (DPP), mais le parti a perdu sa majorité parlementaire, ce qui complique les plans de dépenses de Lai et toute intention d'adopter une position agressive à l'égard de la Chine.

La Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire, avait qualifié Lai de séparatiste et de "fauteur de troubles", mais elle a adopté un ton plus doux après l'élection, ne le citant pas nommément et déclarant que les résultats révélaient que le DPP "ne peut pas représenter le courant principal de l'opinion publique" sur Taïwan.

Les analystes s'attendent à ce que le marché boursier de Taïwan soit touché cette semaine, car le spectre de la paralysie politique alimente les ventes sur un marché qui a progressé de 25 % en un peu plus d'un an.

Toutefois, ce résultat constitue également un soulagement pour les investisseurs qui craignaient que M. Lai, dont la position est très ferme, ne prône l'indépendance officielle de Taïwan, ce qu'il a toujours nié. Les investisseurs se sont inquiétés d'une réaction hostile de la Chine et d'une réaction en chaîne de sanctions qui pourraient paralyser l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

J'imagine que la réaction sera négative. Le marché pourrait considérer que le gouvernement taïwanais est faible, qu'il y a beaucoup de risques externes provenant du continent et beaucoup de risques internes, parce qu'il n'y a pas de contrôle du pouvoir législatif", a déclaré Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique à la banque d'investissement française Natixis, à Hong Kong.

Toutefois, Alicia Garcia Herrero estime que le discours de victoire "équilibré" de M. Lai et l'impasse dans laquelle se trouve le parlement sont des raisons pour lesquelles la Chine pourrait ne pas réagir.

"Si la Chine ne fait rien, le marché estimera peut-être qu'il ne s'agit pas d'une grosse affaire et restera positif", a-t-elle déclaré.

Alors que les investisseurs s'attendent à des ventes spontanées d'actions taïwanaises et même de la monnaie cette semaine, il est probable que les acteurs du marché ne bougeront pas jusqu'à ce que le nouveau gouvernement prenne ses fonctions.

Le Parlement ouvrira ses portes le 1er février et le cabinet de M. Lai prendra ses fonctions le 20 mai.

Aninda Mitra, responsable de la stratégie macroéconomique et d'investissement pour l'Asie chez BNY Mellon Investment Management, s'attend à une rhétorique politique enflammée et à d'autres problèmes à court terme alors que les politiciens taïwanais et leurs homologues chinois et américains s'échangent des coups de gueule dans les prochains jours.

"Sur le plan macroéconomique et géopolitique, je ne pense pas qu'il y aura d'énormes répercussions d'un point de vue mondial", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank à Singapour.

Mais la perte de la majorité parlementaire par le DPP est un problème plus important, a-t-il ajouté. "Le dollar taïwanais pourrait être légèrement affecté par le risque accru d'impasse.

Dans les semaines à venir, les investisseurs auront une meilleure idée du soutien que Lai recevra du parlement, où son DPP a remporté 51 sièges contre 52 pour le Kuomintang et 8 pour le Parti du peuple taïwanais.

CE QUE FAIT LA CHINE

La réaction de la Chine reste le joker des marchés mondiaux.

Samedi, Pékin a souligné que la plupart des électeurs avaient voté contre Lai. M. Lai, quant à lui, est resté vague, affirmant qu'une coopération était nécessaire, mais qu'il était "déterminé à protéger Taïwan des menaces et des intimidations de la Chine".

L'enjeu est de taille pour les marchés mondiaux, étant donné que l'on s'attend à ce que les États-Unis soutiennent Taïwan en cas d'invasion chinoise.

Taïwan produit 60 % des semi-conducteurs utilisés dans le monde entier, des smartphones aux avions de chasse, et 90 % des puces les plus perfectionnées. Des sanctions économiques à l'encontre de Taïwan pourraient paralyser les secteurs mondiaux de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Sa plus grande entreprise, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co , s'est souvent retrouvée dans le collimateur des tensions géopolitiques et des sanctions commerciales. Les actions de TSMC, la société cotée en bourse la plus précieuse d'Asie, ont bondi de 32 % en 2023.

"À partir de maintenant, ce sont les politiques stratégiques du nouveau gouvernement taïwanais et leur cohésion interne qui devront être évaluées de manière plus approfondie", a déclaré M. Mitra.

"Essaiera-t-il d'équilibrer ses relations avec la Chine et les États-Unis ou de se détacher de l'un ou de l'autre ? Il est encore trop tôt pour répondre définitivement à ces questions.