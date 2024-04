Les élections nationales aux Îles Salomon, les premières depuis que le Premier ministre Manasseh Sogavare a signé un pacte de sécurité avec Pékin, seront observées la semaine prochaine pour leur capacité à ébranler la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique Sud.

Les États-Unis et l'Australie s'inquiètent des ambitions navales de la Chine dans les pays du Pacifique, alors que la tension monte à propos de Taïwan.

Bien qu'elles ne comptent que 700 000 habitants, les îles Salomon occupent une position stratégique à 1 600 km au nord-est de l'Australie. Elles sont parsemées d'épaves datant de la Seconde Guerre mondiale qui rappellent qu'elles ont été un champ de bataille essentiel.

Les électeurs se concentreront sur les hôpitaux qui manquent de médicaments, sur les lacunes en matière d'éducation et sur les routes inadéquates lorsqu'ils voteront le 17 avril, ont déclaré les législateurs des partis d'opposition.

Mais l'adhésion rapide de M. Sogavare à la Chine depuis qu'il a pris le pouvoir il y a quatre ans - notamment en invitant la police chinoise dans l'archipel et en rompant les liens diplomatiques avec Taïwan - est également sous les feux de la rampe.

"Les services et l'économie sont vraiment dans une situation désespérée. La question de la Chine et de cette nouvelle relation est également importante. C'est une source de colère à l'égard de M. Sogavare", a déclaré le chef du parti de l'alliance démocratique, Rick Houenipwela, qui a été premier ministre avant M. Sogavare.

M. Sogavare, nommé premier ministre par des candidats indépendants qui ont remporté ensemble 37 % des voix en 2019, a présenté l'organisation des Jeux du Pacifique comme une réussite majeure et s'est engagé à renforcer les relations avec la Chine.

La Chine a fait don de stades pour les Jeux et construit des ports, des routes et un réseau de télécommunications Huawei.

Les partis d'opposition ont déclaré qu'ils supprimeraient le pacte de sécurité avec la Chine ou qu'ils organiseraient un référendum national à ce sujet, et qu'ils réduiraient l'influence de la Chine en acceptant davantage de soutien aux infrastructures de la part des alliés des États-Unis.

PAS CONVAINCU

Peter Kenilorea, dont le Parti uni a remporté 10 % des voix en 2019, a déclaré qu'il souhaitait que les Îles Salomon redeviennent un partenaire fiable de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et qu'il abolirait le pacte de sécurité avec la Chine.

"Nous ne sommes pas convaincus que ce soit dans l'intérêt des Îles Salomon", a-t-il déclaré.

Les résultats des élections seront suivis de près à Malaita, la province la plus peuplée, qui critique depuis longtemps le renforcement des liens avec la Chine et où les partis d'opposition espèrent obtenir neuf sièges.

Le gouverneur de Malaita, Daniel Suidani, a refusé d'autoriser les entreprises chinoises à opérer dans la province jusqu'à ce qu'il soit évincé lors d'un vote de défiance l'année dernière.

Son remplaçant, Martin Fini, a signé des accords de coopération avec la Chine, notamment la semaine dernière, lorsque l'envoyé spécial de la Chine pour le Pacifique, Qian Bo, s'est rendu à Malaita.

Le premier ministre est choisi par les législateurs vainqueurs, souvent plusieurs semaines après les résultats des élections.

Le parti de M. Houenipwela a formé une coalition avec le Parti démocratique des Îles Salomon de Matthew Wale, qui a remporté le plus grand nombre de voix (14 %) en 2019, et cherche à obtenir une majorité combinée de 26 sièges.

Graeme Smith, expert du Pacifique à l'Australian National University, a déclaré que le départ des indépendants était un développement important de cette élection, Sogavare ayant également convaincu de nombreux membres du gouvernement de rejoindre son nouveau parti.

L'Australie a envoyé 400 policiers et militaires pour aider la Royal Solomon Islands Police Force (RSIPF) à assurer la sécurité des élections, aux côtés des forces de la Nouvelle-Zélande et du Pacifique. La police chinoise restera dans un rôle de formation, a indiqué la RSIPF.

Des groupes d'observateurs électoraux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Pacifique, du Japon, d'Europe et des États-Unis surveilleront le vote et le dépouillement, les scrutins nationaux et provinciaux ayant lieu le même jour.

M. Sogavare, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire, a déclaré publiquement qu'il n'accueillerait pas de base militaire chinoise, ce que Washington et Canberra considèrent comme une ligne rouge.

La Chine affirme que sa coopération en matière de sécurité avec les Îles Salomon relève de la souveraineté des deux pays et a nié vouloir une base militaire, mais les chefs militaires américains ne sont pas convaincus.

"Le renforcement de la présence policière dans les Îles Salomon est préoccupant, c'est un pied dans la porte, et nous verrons ensuite ce qu'il en est", a déclaré l'amiral John Aquilino, commandant du Commandement des États-Unis pour l'Indo-Pacifique, lors d'une interview.

"Mais l'objectif est d'avoir la capacité de fournir des infrastructures et, en fin de compte, un lieu pour la puissance militaire chinoise.