Les exportations taïwanaises de juin semblent augmenter plus rapidement en raison de la diminution des problèmes de chaînes d'approvisionnement - sondage Reuters

Taïwan, une plaque tournante mondiale pour la production de puces et un fournisseur clé d'Apple Inc, est l'un des principaux exportateurs asiatiques de biens technologiques, de sorte que les données commerciales sont considérées comme un indicateur important de la demande mondiale de gadgets technologiques.

Les exportations du mois dernier ont été estimées avoir augmenté de 13,55% par rapport à l'année précédente, selon un sondage Reuters auprès de 18 analystes, plus rapidement que le bond de 12,5% en mai.

Les prévisions d'exportation variaient entre des hausses de 6 % et 19,4 %, reflétant les incertitudes sur la reprise économique mondiale et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les blocages de COVID-19 dans l'est de la Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Séparément, on s'attendait à ce que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 3,5 % par rapport à l'année précédente, un taux légèrement plus rapide que l'augmentation de 3,39 % en mai.

Les données sur l'inflation seront publiées mercredi, suivies des données sur le commerce vendredi.